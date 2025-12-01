Casio lanzará 25 calculadoras de diseño

Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful - CASIO COMPUTER CO., LTD/PR NEWSWIRE

Ofreciendo alegría con una amplia variedad de colores y estilos

TOKIO, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció el lanzamiento de 25 calculadoras de nuevo diseño.

Las 25 nuevas calculadoras de diseño ofrecen a los usuarios una amplia gama de colores que se adapta a una amplia gama de preferencias y estilos de vida. Con motivo del 60º aniversario de su división de calculadoras electrónicas de escritorio, Casio ha revisado las cualidades esenciales de sus calculadoras de diseño. Como resultado, ha actualizado el diseño de su serie de calculadoras de diseño para adaptarse a las tendencias actuales.

■Calculadora colorida

Esta línea ofrece una amplia paleta de colores, desde tonos monotonos y pastel hasta ahumados, en calculadoras de dos tonos que funcionan a la perfección tanto para el uso diario como para el ámbito profesional. La Mini Desk Type MS-20YC (10 colores) presenta un diseño redondeado y sencillo que se adapta cómodamente a la mano, mientras que la Portable Type SL-310YC (5 colores) ofrece una forma elegante y compacta que cabe fácilmente en el bolsillo. Los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de colores que se adapte a su estilo y uso previsto.

■Calculadora elegante

Esta delgada y elegante línea se centra en tonos de color refinados y texturas premium. La variante Iron Black con acabado metálico presenta una lujosa textura fina, mientras que las variantes Ice Blue y Shiny Gold tienen un sofisticado acabado granallado. Las variantes Misty Green y Silky White con acabado de resina presentan un suave brillo perlado mate. La pantalla LCD y el panel solar están integrados en una única superficie, creando un diseño sencillo que realza la textura del material. El diseño posterior en capas garantiza un agarre cómodo en este delgado dispositivo. La línea de calculadoras Stylish incluye la Compact Desk Type JW-200DQ (5 colores) y la Mini Desk Type MS-200DQ (5 colores). Estas sofisticadas calculadoras son ideales para diversos fines, desde uso empresarial hasta regalos.

Con estos nuevos productos, Casio reafirma su compromiso de ofrecer no solo herramientas de cálculo prácticas, sino también la alegría de opciones divertidas y personalizadas.

La disponibilidad de estas nuevas calculadoras puede variar según el país.

