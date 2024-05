Casio lanzará BABY-G bidireccional que también funciona como reloj de pulsera y colgante

(Información remitida por la empresa firmante)

El popular personaje de Sanrio, Kuromi, firmó como embajador de BABY-G del 30 aniversario

TOKIO, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de nuevas incorporaciones a su familia de relojes BABY-G resistentes a golpes. El nuevo BGD-10K, disponible en cuatro modelos, se puede utilizar como reloj de pulsera o como colgante exclusivo para decir la hora.

Este último lanzamiento, el BGD-10K, es un reloj resistente a los golpes con un colorido diseño pop. Viene acompañado de un soporte especial con correa. El conjunto funciona de dos maneras diferentes, ya sea usado como reloj de pulsera o colgado de la correa a modo de colgante.

Para convertir el reloj en un colgante que cuelga de un bolso o cinturón, simplemente retire el bisel y la correa y coloque la caja central en el soporte especial.[*1] Este soporte de silicona se puede decorar con pegatinas y otros elementos para lograr un diseño verdaderamente personalizado.

El reloj y el juego de soporte especial vienen en variaciones de colores pop inspiradas en los colores de moda Y2K alrededor del año 2000. Presione el botón de luz cuando el reloj esté en el modo de hora normal y aparecerán una serie de animaciones de pixel art aleatoriamente en la pantalla LCD para un toque extra divertido.

*1 Debido al acabado brillante, pueden aparecer patrones tipo arrugas en la superficie.

El nuevo BGD-10K es el primero de la línea BABY-G+PLUS, una serie de relojes BABY-G que Casio ofrecerá con elementos que se pueden personalizar para adaptarse al estilo propio del usuario.

Casio también se complace en anunciar que el popular personaje de Sanrio Kuromi será el embajador de BABY-G para conmemorar el 30 aniversario de la marca. El lema promocional de BABY-G, "Be you. Be me", significa vive la vida a tu manera, y Kuromi está promoviendo el proyecto #KUROMIFYTHEWORLD, una campaña para llenar el mundo de KUROMIES que reflejen su enfoque independiente de la vida. Tanto BABY-G como Kuromi son populares entre las adolescentes, lo que los convierte en socios naturales.

2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647961

Página web del producto: https://www.casio.com/es/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2385224/2024_04_casioibuki_square_fix.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2385225/KUROMI.jpg

