Casio lanzará la cámara de observación uterocervical y el soporte para cámara en Europa

Finalización de las declaraciones de conformidad con las regulaciones europeas de dispositivos médicos (EU MDR) y las regulaciones de dispositivos médicos de Reino Unido (UK MDR)

TOKIO, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy que la DZ-C100 COLPOCAMERA, diseñada para observación uterocervical y fotografía en entornos ginecológicos, y el soporte para cámara CST-100M se lanzarán el 5 de septiembre. Estos productos serán comercializados por Casio Europe GmbH (Norderstedt, Alemania) y Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Reino Unido). El software de gestión de imágenes para PC D'z IMAGE Viewer C también estará disponible ese mismo día.

En marzo de 2022, Casio lanzó en Japón la DZ-C100 COLPOCAMERA, que admite la detección temprana del cáncer de cuello uterino, el soporte para cámara CST-100M, que está diseñado para ofrecer facilidad de uso y conveniencia, y el software D'z IMAGE Viewer C, lo que proporciona una gestión eficiente de la imagen. La DZ-C100 ha sido muy elogiada por su capacidad para capturar tres tipos de imágenes (normal/verde/polarizada) con solo presionar el obturador, la forma en que su función de enfoque táctil permite al usuario enfocar un área con solo tocarla en el monitor LCD y el diseño del soporte CST-100M, que hace que la unidad sea fácil de almacenar y mover en espacios reducidos.

Se han completado los estudios de conformidad para las Regulaciones Europeas de Dispositivos Médicos (EU MDR) y las Regulaciones de Dispositivos Médicos de Reino Unido (UK MDR) para la DZ-C100 COLPOCAMERA y el soporte de cámara CST-100M. Habiendo emitido la Declaración de conformidad de la UE* y la Declaración de conformidad del Reino Unido*, las ventas en Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y otros países europeos comenzarán el 5 de septiembre.

*Tanto la Declaración de conformidad de la UE como la Declaración de conformidad de Reino Unido son emitidas por el fabricante, Yamagata Casio Co., Ltd.

Casio se complace en dar seguimiento a su cámara dermatológica y su alcance dermatológico, ya disponibles en países selectos, ampliando ahora su actividad con COLPOCAMERA para ginecólogos en Japón y el extranjero. Al hacerlo, Casio espera hacer crecer aún más su negocio de dispositivos médicos al continuar contribuyendo al campo médico en todo el mundo.

Disponible para su compra a través de los siguientes sitios de Casio:

https://www.casio.co.uk/dz-image/dz-c100 (Reino Unido)https://www.casio.com/de/medical-devices/products/gynecology/dz-c100-details/ (países de Europa continental)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194266/DZ_C100.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194267/D_z_IMAGE_Viewer_C.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194268/CST_100M__with_DZ_C100_attached.jpg

