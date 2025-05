Casio lanzará el nuevo MT-G con un marco original cocreado por humanos e IA

MTG-B4000B-1A2/MTG-B4000-1A - CASIO COMPUTER CO., LTD/PR NEWSWIRE

Una estructura de nuevo desarrollo que fusiona diferentes materiales

TOKIO, 27 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy la última incorporación a la marca G-SHOCK de relojes resistentes a impactos: el MTG-B4000. Este nuevo reloj presenta una carcasa distintiva, desarrollada mediante un proceso de colaboración entre diseñadores humanos y tecnología de inteligencia artificial. El MTG-B4000 se une a la línea de relojes MT-G, todos ellos con una construcción única que aprovecha al máximo las propiedades del metal y la resina.

El nuevo MTG-B4000 es un reloj resistente a impactos con una carcasa distintiva, desarrollado mediante la colaboración entre diseñadores humanos e IA generativa, y utiliza una combinación de diferentes materiales. Por primera vez en un reloj Casio para el consumidor, se integró la tecnología de IA generativa en el proceso de desarrollo. En busca de la artesanía innovadora, los diseñadores emplearon esta tecnología avanzada como herramienta creativa para explorar nuevas posibilidades de diseño y superar el reto de crear una estructura compleja y poco convencional, difícil de lograr con métodos tradicionales.

Partiendo de las propuestas de diseño de diseñadores humanos, la IA realizó simulaciones de carga utilizando décadas de datos acumulados sobre la construcción resistente a impactos del G-SHOCK. Posteriormente, propuso configuraciones estructurales óptimas evaluando factores como la resistencia estructural, las características del material y la maquinabilidad. Estos diseños generados por IA se perfeccionaron mediante repetidas pruebas y ajustes realizados por expertos, dando como resultado un cuadro que ofrece la robustez característica de G-SHOCK con una estética distintiva y poco convencional, solo alcanzable mediante la colaboración con IA. También se introdujo un nuevo enfoque al integrar las piezas de conexión de la correa en el cuadro. Esto permite que el cuadro absorba directamente las cargas aplicadas a la correa, reduciendo el impacto en la caja central y mejorando aún más la resistencia a los impactos.

