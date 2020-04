COMUNICADO: CASIO ofrece licencias gratuitas de su emulador de calculadoras escolares al sector educativo

Apoya las clases en Internet y el estudio en casa para estudiantes y profesores en todo el mundo.

TOKIO, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd., anunció hoy que está ofreciendo en todo el mundo, sin cargo alguno, el paquete completo PLUS de su servicio web ClassPad.net para cálculos matemáticos con el fin de apoyar a estudiantes y profesores que siguen trabajando a pesar del cierre de los colegios debido a la pandemia del coronavirus. Disponible generalmente con una suscripción de pago, el paquete PLUS permitirá a los usuarios acceder a los elementos más avanzados para la creación de gráficos y el cálculo de funciones de ClassPad.net. Casio ofrece también sin cargo sus aplicaciones de software Manager y Emulator a los profesores para dar clase a través de Internet. Ambos serán gratis hasta el 31 de agosto de 2020*.

*Aplicaciones CASIO ClassPad y CASIO fx-CG500 (iOS/Android) solamente: gratis por seis meses desde la fecha de la descarga.

https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Mana... [https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Mana...]

ClassPad.net es un servicio web con el que los usuarios pueden calcular funciones, hacer gráficos y realizar cálculos estadísticos y geométricos. Se pueden editar facilmente sus fórmulas numéricas, sus figuras geométricas y sus gráficos en la ventana del navegador. Casio proporciona ahora el paquete PLUS más completo sin cargo alguno, dando a todos los usuarios acceso a un sistema algebraico computacional (CAS) para realizar gran variedad de cálculos basados en expresiones, así como otras funciones avanzadas, como la capacidad de escribir a mano información matemática. Los gráficos y otros datos creados en ClasPad.net pueden guardarse y compartirse para el aprendizaje individual en casa y para las clases en línea.

La otra oferta gratuita, es para las aplicaciones de software Casio Manager y Emulator para profesores, con las que se pueden reproducir las operaciones de la calculadora en el PC. Ambas aplicaciones funcionan por videoconferencia para que los estudiantes vean los gráficos y las fórmulas que el docente escribe en su pantalla durante una clase en línea. Aunque los estudiantes no puedan ir a clase en persona por el cierre de los colegios o debido al confinamiento, los profesores pueden usar estas herramientas para enseñar fácilmente los cálculos en la web. Simplemente descargue e instale las aplicaciones de software que desee desde la página web especialmente creada para este fin y que encontrará a continuación.

Período de oferta gratisDesde el 15 de abril de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020*

*Aplicaciones CASIO ClassPad y CASIO fx-CG500 (iOS/Android) solamente: gratis por seis meses desde la fecha de la descarga.

Sitio web especial https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/ [https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/]

Casio también tiene el sitio web oficial para profesores y estudiantes. Por favor seleccione el idioma de su país en el enlace http://edu.casio.com/ke/links/#links [http://edu.casio.com/ke/links/%2523links].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1155450/CASIO_ClassPad.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Mana... [https://mma.prnewswire.com/media/1155453/CASIO_ClassPad_Mana...]

CONTACTO: CONTACTO: Equipo de RR. PP., pr@casio.co.jp, +81-3-5334-4830