Casio ofrecerá experiencias basadas en el metaverso en colaboración entre G-SHOCK y The Sandbox

Ofreciendo NFT de edición limitada y contenido de juegos que expresan la visión del mundo de la marca

TOKIO, 5 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy una colaboración con la plataforma de juegos metaverso Web3*[1] The Sandbox como parte del proyecto VIRTUAL G-SHOCK, que involucra la marca G-SHOCK de relojes resistentes a impactos. A partir del 3 de septiembre, se lanzará contenido de juego que ofrece experiencias de la visión del mundo G-SHOCK, junto con tokens no fungibles (NFT) y avatares de edición limitada.

Ahora, como parte del proyecto, G-SHOCK City estará disponible en la plataforma de juegos metaverso Web3 The Sandbox, y se venderán NFT de edición limitada. Los visitantes de G-SHOCK City tendrán la oportunidad de aprender sobre la historia de G-SHOCK en un formato de juego de aventuras y disfrutar de carreras de supervivencia basadas en pruebas de resistencia a los impactos.

Resumen de la venta de avatares de la "Colección G-SHOCK Droid"

Se lanzará un avatar oficial de estilo robot para The Sandbox, inspirado en el icónico diseño de G-SHOCK. Basado en los cuatro icónicos estilos de G-SHOCK (DW-5600, DW-6900, GA-110 y GA-2100), así como en el audaz y extragrande GA-V01, cada avatar presenta un diseño único que aprovecha al máximo las propiedades especiales de los NFT.

Calendario

Fecha de inicio del registro para la lista de permitidos *[2] 14:00 h, martes 5 de agosto de 2025 (UTC )

14:00 h, martes 5 de agosto de ) Fecha de lanzamiento de las ventas: 14:00 h, miércoles 3 de septiembre de 2025 (UTC )

Precios de venta

Común: 19 ARENA *[3]

Poco común: 49 ARENA

Raro: 99 ARENA

Épico: 199 ARENA

Legendario: 399 ARENA

URL del sitio web de ventas: https://gshock.casio.com/intl/virtual/thesandbox/

