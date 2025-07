Caso de éxito; obtener justicia frente a la negligencia y la fuga del conductor responsable

Calculatuindemnizacion.es ha conseguido una indemnización inicial de 4.749,43 € para una víctima de accidente de tráfico, pese a la negativa rotunda de la aseguradora y la complejidad probatoria derivada de la fuga del conductor responsable. Este caso demuestra cómo la experiencia y la especialización marcan la diferencia entre el abandono de un derecho y su efectiva reclamación.

Madrid, 15 de julio de 2025.- El 2024 será recordado por Fátima R.C. como el año en que su vida cambió en una rotonda cualquiera. Un golpe trasero repentino, un conductor que se negó a asumir responsabilidad y, finalmente, la huida. Lo que parecía un accidente de tráfico menor, sin parte amistoso ni atestado policial, se convirtió en un recorrido jurídico que evidenció el valor del asesoramiento legal especializado. "El momento del accidente fue realmente desconcertante y duro”, relata Fátima. Y añade: “El conductor responsable no quiso colaborar y finalmente se dio a la fuga. Sentí un dolor intenso en el cuello casi de inmediato, y la incertidumbre sobre lo que había sucedido me generó mucha preocupación por las posibles secuelas".

Una reclamación de tráfico en el límite de la viabilidad

La dificultad inicial fue la negación del siniestro por parte de la aseguradora, quien llegó a aportar un documento firmado por su asegurado, asegurando que nunca estuvo en el lugar de los hechos. Sin parte amistoso ni atestado, la vía de defensa se reducía a dos pilares: la declaración de la víctima y la búsqueda de testigos que acreditasen la realidad del accidente.

“El desafío principal es y ha sido obtener el reconocimiento de la responsabilidad del siniestro por parte de la compañía contraria de la forma más rápida y menos costosa para nuestra cliente" explica el abogado responsable del caso de Calculatuindemnización.es. “Cada día que pasaba suponía un desgaste emocional añadido y un retraso injustificado en su derecho a ser indemnizada", agrega.

A pesar de que Fátima no precisó baja laboral, su cervicalgia requirió semanas de tratamiento fisioterapéutico y alteró de forma significativa su vida diaria. “Tuve que reorganizar mi rutina para asistir a las sesiones de recuperación y lidiar con el dolor constante del cuello,” recuerda. Y agrega: “Aunque pude mantener mi trabajo, mi calidad de vida se redujo mucho durante todo ese tiempo".

Estrategia y determinación para conseguir la indemnización

El equipo legal de Calculatuindemnizacion.es diseñó un proceso metódico y contundente:

-Reclamación previa detallada, recogiendo cada concepto indemnizable, desde el daño corporal hasta el perjuicio personal particular.

-Recabación exhaustiva de pruebas, incluyendo la identificación de un testigo clave cuya declaración fue decisiva.

-Peritación médica independiente, que documentó con precisión la lesión y su impacto funcional.

-Negociación directa con ultimátum, que forzó a la aseguradora a reconocer la responsabilidad antes de entrar en vía judicial.

“En este caso, lo que más me ha llamado la atención es la actitud de la compañía de seguros, porque en todo momento se había mantenido firme en el rehúse hasta que les hemos lanzado el órdago definitivo informando de la vía judicial. Ahí cambiaron de parecer,” comenta el abogado responsable.

El resultado fue un acuerdo extrajudicial favorable con una indemnización inicial cercana a los 5.000 €, sentando las bases para completar, si fuera necesario, nuevas reclamaciones si apareciesen secuelas.

Confianza y tranquilidad para la víctima del accidente

Detrás de cada reclamación hay un proyecto de vida truncado. El papel del despacho no se limita a calcular una indemnización o enviar un requerimiento: consiste en acompañar a la persona lesionada y a su familia en un proceso largo, técnico y emocionalmente agotador. La diferencia la marca la implicación con la que se gestionan los detalles que importan: saber cómo obtener informes clave, documentar cada impacto de la lesión, dar tiempo al paciente a estabilizarse, mantener un canal de comunicación claro y no precipitar un cierre cuando la recuperación aún está en curso.

Fátima admite que, de no haber contado con asesoramiento legal, probablemente habría desistido: “Desde el primer momento, decidí contratar a Calculatuindemnizacion.es porque sabía que necesitaría asesoramiento profesional para enfrentar a la aseguradora, sobre todo por la fuga del conductor. No sabes cuál es la mejor forma de proceder para protegerte.”

En este acompañamiento, un equipo jurídico completo —abogados especialistas, tramitadores, peritos médicos y expertos en valoración— se activa de manera coordinada para asumir cada fase del proceso: desde la recopilación de evidencias hasta la negociación con la aseguradora y la eventual defensa judicial si resulta necesaria. Esta estructura permite que la víctima no cargue sola con el peso de cada decisión ni se pierda en trámites que pueden condicionar el resultado.

La víctima del accidente de tráfico añade: “Destacaría su capacidad para gestionar situaciones que en el momento parecen imposibles. Yo tenía mucha frustración por no poder hacer nada y ellos lo resolvieron de forma eficaz. Me mantuvieron informada en todo momento y eso me dio mucha tranquilidad".

Un ejemplo del valor de la especialización en accidentes de tráfico



“Desde Calculatuindemnizacion.es siempre se brinda la máxima profesionalidad a los clientes,” destaca el abogado responsable, y agrega: “Sabemos los pasos que hay que seguir, al ser abogados especializados en reclamaciones por responsabilidad civil. Desde buscar el centro médico adecuado hasta ofrecer diferentes opciones de peritaje y negociar con la compañía contraria, todo nuestro trabajo se orienta a un único objetivo: proteger los intereses de la víctima".

Este caso refleja la importancia de contar con profesionales que conocen en profundidad las implicaciones técnicas de cada concepto reclamable y el alcance real del daño. No todas las lesiones tienen una traducción inmediata a una cantidad económica, y no todos los expedientes se cierran con un mismo patrón. El conocimiento jurídico específico y la experiencia en lesiones graves permiten identificar aspectos que a menudo se infravaloran o se omiten, como la pérdida de autonomía personal, la necesidad de asistencia futura o los gastos de adaptación del hogar.

La responsable del departamento jurídico, Carla Tonín, concluye: “Este caso es una muestra de que ninguna víctima debe renunciar a su derecho por miedo o desconocimiento. La fuga del conductor y la falta de documentación inicial no son un obstáculo insalvable si el equipo legal cuenta con la experiencia, la determinación y la especialización necesarias. Casos como este son la razón de ser de nuestro despacho".

Un mensaje para las víctimas de siniestros

Fátima lanza una reflexión dirigida a otras personas que puedan atravesar un accidente de tráfico: “Les diría que no enfrenten este proceso en solitario. Es fundamental contar con abogados especializados, porque no conocemos ni los procedimientos ni las opciones que tenemos. Gracias al apoyo de Calculatuindemnizacion.es he podido probar la culpabilidad del conductor y recibir una indemnización que me ayudó a reorganizar mi vida mientras me recuperaba".

Este caso reafirma un principio esencial: la justicia no es un resultado automático, sino el fruto de la preparación técnica, la capacidad probatoria y la firme voluntad de defensa de los derechos de las personas que, de un momento a otro, se convierten en víctimas.

