Casos de maloclusión de clase II en adultos tratados con Smartee S8-SGTB publicados en JAO

SHANGHÁI, 13 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology anuncia la publicación de un informe de caso sobre la aplicación de la terapia con alineadores transparentes S8-SGTB para el tratamiento de la maloclusión de Clase II en adultos en la Revista Journal of Aligner Orthodontics (JAO). El informe, titulado "Tratamiento de la maloclusión de Clase II con alineadores transparentes de bloque doble con guía sagital (S8-SGTB): Informe de tres casos", presenta el proceso y los resultados de tres pacientes adultos de Clase II tratados con el protocolo de avance mandibular de Smartee.

Tradicionalmente, la maloclusión de clase II de Angle se trata con aparatos funcionales removibles, siendo el aparato Twin-Block con guía sagital uno de los más utilizados. Sin embargo, la creciente demanda de tratamientos más discretos y cómodos ha generado un mayor interés en los alineadores transparentes, tanto por parte de pacientes como de ortodoncistas.

El desarrollo de las tecnologías de alineadores transparentes lo ha hecho posible. El aparato Smartee S8-SGTB combina los principios de la guía sagital convencional Twin-Block con la comodidad de un sistema de alineadores transparentes, ofreciendo una alternativa discreta, cómoda y más precisa para la corrección de maloclusiones de Clase II con la solución digitalizada de Smartee.

Para su diseño, el aparato S8-SGTB consta de dos componentes: uno para el arco maxilar superior y otro para el arco mandibular inferior. El alineador superior incluye planos oclusales que cubren los dientes posteriores a ambos lados, mientras que el alineador inferior incluye planos oclusales que cubren la zona alrededor de los primeros premolares. Ambos planos oclusales se unen en un ángulo de 70 grados, una función de bloqueo que mejora la estabilidad y proporciona un soporte seguro durante el avance mandibular.

El informe de caso demuestra la aplicación del sistema de alineadores transparentes S8-SGTB para el tratamiento de tres pacientes adultos, de 23 a 30 años, con diferentes subtipos de maloclusión de clase II. El protocolo de tratamiento sincronizó el avance mandibular con la alineación dental, mejorando significativamente la eficacia del tratamiento. Cada paciente mostró mejoras notables en la armonía mandibular y la estética de la sonrisa, con una duración del tratamiento de entre 13 y 20 meses.

El informe fue escrito por el doctor Xingxing Wang, director médico de Smartee. Wang afirmó: "Creo que la naturaleza innovadora y clínicamente práctica del sistema, desde el diagnóstico hasta el protocolo de tratamiento, fue lo que realmente impresionó a los evaluadores. Esta solución ha demostrado una gran eficacia clínica en una amplia gama de pacientes. Además de los resultados satisfactorios en pacientes asiáticos, nuestras colaboraciones continuas con ortodoncistas europeos han validado aún más la adaptabilidad del sistema S8-SGTB a diversas características craneofaciales y expectativas estéticas".

Fundada en 2004, Smartee es el proveedor líder de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digital. Con sede en Shanghái, Smartee cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo y cuatro plantas de fabricación en China y España. Al atender a más de 99.000 odontólogos en más de 57 países, Smartee ofrece más de 10 alineadores que abordan diversos problemas de maloclusión en niños, adolescentes y adultos.

Para obtener más información sobre la tecnología de reposicionamiento mandibular de Smartee y ver estudios de casos clínicos, visite www.smarteealigners.com.

