Castellón suma un nuevo comercio: Calzados L’Alqueria abre zapatería en Castellón centro

Castellón, 3 de febrero de 2026.-

Calzados L’Alqueria refuerza el comercio local con la apertura de una zapatería en Castellón centro, ubicada en la calle Ximénez 4, con una propuesta centrada en calzado cómodo para mujer, hombre y niños, y atención especializada

En un momento en el que el comercio local busca mantener el pulso del centro de Castellón, la ciudad incorpora una nueva apertura vinculada a la compra de proximidad. Calzados L’Alqueria ha abierto una nueva zapatería en Castellón centro en Calle Ximénez 4 (12002), a pocos metros del Teatro Principal y de la Plaza de la Paz, reforzando la oferta de tiendas del casco urbano con una propuesta centrada en comodidad, variedad y asesoramiento.



La llegada de esta tienda de calzado en Castellón centro se suma a la dinámica de aperturas que contribuyen a que el centro mantenga vida comercial: calles con actividad, escaparates encendidos y una experiencia de compra presencial que sigue siendo decisiva en categorías como el calzado, donde probar diferentes modelos, ajustes y sujeción marca la diferencia.



Calzado cómodo y atención personalizada en una zapatería en el centro de Castellón

La nueva tienda de calzado en el corazón de Castellón reúne zapatos para mujer, hombre y niños, con una selección orientada al uso diario y a quienes priorizan la comodidad sin renunciar al diseño. La firma pone el foco en el acompañamiento en tienda, especialmente para clientes con necesidades concretas: quienes buscan calzado compatible con plantillas, opciones para pies delicados o modelos con buena sujeción y amortiguación.



"Queríamos estar en el centro, cerca de la gente y del movimiento de la ciudad. El calzado se elige mejor cuando lo pruebas, cuando te asesoran y cuando comparas sensaciones al caminar", señalan desde Calzados L’Alqueria, que apuesta por la tienda física como parte esencial de la experiencia de compra.



De Alboraya a Castellón: crecimiento de una empresa familiar

Con origen en Alboraya (Valencia), Calzados L’Alqueria cuenta con una experiencia en calzado de más de 16 años, y ahora consolida aún más su presencia con una nueva tienda de calzado para mujer/hombre/niños en Castellón centro. El proyecto mantiene el espíritu de comercio de cercanía: trato directo, recomendación profesional y un catálogo pensado para un público amplio, desde quienes buscan un zapato para el día a día hasta quienes necesitan soluciones más específicas.



Además de la nueva zapatería en Castellón centro, la empresa de calzado mantiene su canal online, su zapatería de Alboraya en Calle Julio Just 48 y además su actividad en redes sociales, donde comparte contenidos prácticos sobre comodidad y elección de calzado en Instagram a través de la cuenta @Calzados_LAlqueria.



Datos prácticos: nueva zapatería en Castellón centro



• Nombre: Calzados L’Alqueria (zapatería en Castellón centro).



• Dirección: Calle Ximénez 4, 12002 Castellón de la Plana (junto al Teatro Principal y Plaza de la Paz).



• Ubicación (Maps): https://maps.app.goo.gl/cNfi4LzhnjrQUKoX9?g_st=ic.



• Web: https://www.lalqueriaonline.com.



• Instagram: https://www.instagram.com/calzados_lalqueria.



Sobre Calzados L’Alqueria

Calzados L’Alqueria es una empresa familiar especializada en calzado cómodo y asesoramiento en tienda. Nacida en Alboraya (Valencia), combina la atención presencial con canal online, manteniendo una apuesta por el comercio de proximidad y la experiencia de compra especializada.







