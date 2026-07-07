Castillo Nevado advierte del aumento de cucarachas americanas en Sevilla durante los meses de calor - Castillo Nevado

(Información remitida por la empresa firmante)

El calor estacional incrementa la actividad de la cucaracha americana, que prolifera en redes de saneamiento, desde donde accede a las viviendas en los meses más cálidos.

Sevilla, 7 de julio.- Con la llegada de los meses más cálidos, la proliferación de cucarachas se convierte en un problema especialmente relevante en entornos urbanos como Sevilla. La empresa especializada Castillo Nevado advierte del aumento de incidencias en viviendas y comunidades de vecinos durante esta época del año y recuerda la importancia de una actuación preventiva y profesional para evitar infestaciones.

Una de las especies más comunes en entornos domésticos es la cucaracha americana, científicamente conocida como Periplaneta americana. Este insecto puede alcanzar entre 3 y 5 centímetros de longitud y presenta una coloración marrón rojiza característica.

Su hábitat natural se encuentra en zonas cálidas, húmedas y oscuras, especialmente en redes de saneamiento, alcantarillados, sótanos y otros espacios subterráneos. El problema surge cuando su población aumenta de forma significativa, lo que provoca su salida hacia el exterior y su entrada en viviendas a través de desagües, arquetas, bajantes o conducciones.

Según explica Amanda Zamora, responsable técnica de Castillo Nevado, la época de mayor actividad de esta especie coincide con los meses más cálidos del año, especialmente desde finales de primavera hasta principios de otoño. “Las altas temperaturas favorecen el crecimiento y desarrollo de esta especie, lo que incrementa el riesgo de infestación en entornos urbanos como Sevilla”, señala.

Diagnóstico y actuación profesional

La empresa destaca que el primer paso para un control eficaz es la realización de una diagnosis completa de la situación: identificación de la especie, localización de focos activos y detección de las vías de acceso a los inmuebles. Posteriormente, se realiza una inspección detallada para determinar los puntos críticos de intervención.

Asimismo, Zamora subraya la importancia de mantener una correcta limpieza y conservación de las redes de alcantarillado, evitar acumulaciones de humedad en el interior de las viviendas y sellar grietas, fisuras y accesos en desagües y tomas de agua. Estas medidas higiénico-sanitarias son fundamentales para prevenir la aparición y propagación de plagas.

Actuación desde el origen del problema

Al tratarse de una empresa especializada en limpieza, mantenimiento, inspección y rehabilitación de redes de saneamiento, Castillo Nevado puede intervenir directamente en el origen del problema. Esto permite no solo tratar los efectos visibles de la plaga, sino actuar sobre el foco inicial, reduciendo significativamente la recurrencia de infestaciones y mejorando la eficacia de las soluciones aplicadas.

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