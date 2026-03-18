Castillo Nevado ofrece un concepto innovador en la rehabilitación y reparación de tuberías de alcantarillado. - Castillo Nevado

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa, referente en desatascos y alcantarillado, consolida su crecimiento con 31 trabajadores y proyectos de expansión por Andalucía

Sevilla, 18 de marzo de 2026.- La empresa sevillana Castillo Nevado, especializada en desatascos, mantenimiento de alcantarillado y rehabilitación de tuberías, está consolidando un concepto diferente en el sector del saneamiento gracias a su apuesta por la tecnología, la formación y los sistemas de reparación sin obra ni apertura de zanjas.

Fundada aproximadamente en 2012, la compañía tiene su origen en el trabajo conjunto de Miguel Castillo Leal y su padre, fontanero de profesión durante toda su vida. Tras la crisis de la construcción entre 2008 y 2010, que dejó al sector gravemente afectado, decidieron reinventarse y comenzar desde cero. “Empecé a trabajar con mi padre en 2010. Él venía de la fontanería de construcción y, con la crisis se quedó sin trabajo y con más de 100.000 euros pendientes de cobro. Él no los consiguió recuperar, pero afrontó todos los compromisos con sus proveedores. Había que empezar de cero y decidimos repartir tarjetas para conseguir clientes”, recuerda Miguel Castillo Leal, CEO de Castillo Nevado.

Aquellos primeros servicios se centraban en pequeños atascos domésticos. Con el tiempo, la empresa fue ampliando su actividad: primero con la compra de maquinaria de presión para desatascos, después con limpieza de arquetas y servicios de fumigación, para avanzar en reparaciones de instalaciones dañadas.

“Los propios clientes nos fueron marcando el camino. Si limpiábamos una arqueta y estaba rota, nos pedían repararla. Así fuimos ampliando los servicios hasta cubrir todas las ramas del saneamiento”, explica Castillo.

La empresa siguió avanzando, cuando su padre dejó de estar en ella por motivos de salud, gracias al apoyo de su madre, Encarnación Leal. Más tarde se incorporaría su hermano, Mario Castillo, pieza clave en este crecimiento y actual jefe de mantenimiento. A día de hoy la empresa cuenta con 31 trabajadores y se encuentra en uno de sus mejores momentos. Castillo Nevado ha evolucionado desde los servicios domésticos hasta trabajos más complejos de alcantarillado industrial, limpieza de grandes colectores y rehabilitación de tuberías sin obra, una técnica que permite reparar conducciones sin necesidad de levantar pavimentos ni realizar zanjas.

La compañía ofrece actualmente un servicio integral que abarca desde el desatasco más sencillo en una vivienda —como un plato de ducha o un fregadero— hasta trabajos de mantenimiento industrial, limpieza de redes de alcantarillado de gran diámetro, reparación de arquetas o rehabilitación completa de tuberías.

“Podemos cubrir cualquier necesidad relacionada con el saneamiento, desde el ámbito particular hasta el industrial. Y una de nuestras mayores apuestas es la rehabilitación de tuberías sin obra, una solución cada vez más demandada por su rapidez y menor impacto”, señala el CEO.

Crecimiento y expansión

Los principales clientes de Castillo Nevado se encuentran en la provincia de Sevilla, aunque la empresa ya trabaja en nuevos proyectos de expansión hacia Huelva y Cádiz, donde ha comenzado a captar sus primeros clientes. Castillo destaca que la cercanía geográfica y la escasa competencia especializada en algunos servicios hacen que estas provincias presenten oportunidades de crecimiento.

Uno de los principales retos para el crecimiento de la empresa es la falta de personal cualificado en el sector. “A la mayoría de nuestros trabajadores los hemos formado nosotros desde cero. Tenemos una política de formación continua y todas las semanas dedicamos un tiempo a preparar a la plantilla, pero formar profesionales requiere tiempo y no todos llegan a adaptarse a las necesidades de la empresa”, afirma Castillo.

La compañía también ha tenido que afrontar el reto de evolucionar rápidamente desde un pequeño negocio familiar hasta una estructura empresarial más compleja, con protocolos, organización interna y nuevos procesos. Actualmente la empresa trabaja también en reforzar su estructura para presentarse a licitaciones públicas, lo que permitirá ampliar su actividad en proyectos de mayor envergadura.

Sevilla, un entorno con alta demanda

Gran parte del volumen de trabajo que tienen se concentra en la ciudad de Sevilla, una zona especialmente sensible a los problemas de alcantarillado debido a su orografía muy plana, que dificulta la evacuación natural del agua.

El objetivo a corto plazo de Castillo Nevado es consolidarse como empresa de referencia en Sevilla en la rehabilitación de tuberías y alcantarillado, especialmente en sistemas sin obra.

“Queremos posicionarnos como la empresa más especializada en rehabilitación de tuberías en Sevilla y seguir creciendo en el mantenimiento de alcantarillado, donde todavía tenemos mucho margen de desarrollo”, concluye Castillo.

Contacto

Emisor: Castillo Nevado

Nombre contacto: Lola Chaves

Descripción contacto: CH Comunicación

Teléfono de contacto: 649 36 99 55