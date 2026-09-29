Castrol lanza "Castrol CORE", una oferta integrada de gestión térmica para centros de datos

Castrol CORE representa una evolución: pasa de una propuesta de refrigeración centrada en el producto a una oferta integrada de gestión térmica que combina tecnología de refrigeración, pruebas, asistencia durante todo el ciclo de vida y nuevas capacidades de diseño.

Los estudios de Castrol sobre sus clientes revelan una demanda creciente de socios expertos capaces de simplificar los requisitos de refrigeración de los centros de datos, cada vez más complejos.

Castrol CORE se basa en una tecnología de refrigeración validada por los principales fabricantes de chips y hardware, y cuenta con el respaldo de una red de asistencia global presente en más de 150 países.

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En respuesta a la creciente demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, Castrol ha lanzado hoy Castrol CORE, una nueva solución integral para su negocio de gestión térmica de centros de datos. Esta oferta está diseñada para ayudar a los clientes a gestionar unos requisitos de refrigeración cada vez más complejos, desde la fase inicial de diseño hasta las operaciones diarias.

Castrol CORE marca una transición desde el actual modelo de negocio de refrigeración de Castrol —centrado en el producto— hacia un enfoque integrado y orientado a los servicios; este modelo agrupa a una red de socios especializados en productos, infraestructura, diseño y servicios, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto en toda la cadena de valor en lugar de tener que coordinarse con múltiples proveedores.

A través de Castrol CORE, Castrol colaborará con los clientes en una etapa más temprana del desarrollo de infraestructuras de centros de datos, incorporando nuevas capacidades de diseño a su oferta actual de asistencia en despliegue, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Esta iniciativa responde a estudios del sector realizados por Castrol, los cuales revelaron una demanda creciente de soluciones integradas de gestión térmica que reduzcan la complejidad de trabajar con múltiples tecnologías y proveedores. Asimismo, el estudio destacó que los desafíos en la cadena de suministro y el elevado coste de los fallos constituyen preocupaciones importantes para la industria.

Un elemento central de la oferta son las tecnologías de refrigeración de Castrol, que han sido probadas y validadas con fabricantes líderes de chips y hardware, como NVIDIA e Intel. Esto proporciona a los clientes la confianza de que la tecnología puede seguir el ritmo de la infraestructura de IA de próxima generación. La propuesta cuenta con el respaldo de las instalaciones tecnológicas y de pruebas globales de Castrol, que incluyen laboratorios en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y China, además de laboratorios conjuntos en toda Asia y una red de proveedores de servicios en más de 150 países. Dicha red permite realizar pruebas, validaciones y monitoreos continuos sobre el terreno durante toda la vida útil de la instalación, ayudando así a los clientes a reducir el riesgo de costosos tiempos de inactividad.

Peter Huang, presidente global de Centros de Datos y Gestión Térmica de Castrol, declaró: "Los clientes nos dicen que no quieren simplemente otro producto independiente. Buscan socios expertos que les ayuden a resolver el desafío integral de la gestión térmica. Estamos aunando tecnología de eficacia probada, alcance global y —lo que es fundamental— experiencia en diseño, para poder colaborar con los clientes en todas las fases de un proyecto y proporcionarles la tranquilidad necesaria para centrarse en los siguientes pasos".

En la región de Asia-Pacífico, Castrol ha creado un equipo regional de diseño para centros de datos, respaldado por especialistas locales, lo que refleja el ritmo al que la región está adoptando nuevas infraestructuras de refrigeración. Este enfoque ya se está poniendo a prueba en la práctica: Castrol ha completado un programa de prueba de concepto con un operador líder de centros de datos en China y actualmente colabora con operadores globales en proyectos adicionales de prueba de concepto.

Respaldada por más de 127 años de experiencia en la formulación de fluidos para aplicaciones de misión crítica, Castrol CORE se centrará inicialmente en los sistemas de refrigeración de centros de datos, al tiempo que proporciona una plataforma para que la oferta de gestión térmica de Castrol se expanda a otras aplicaciones con el paso del tiempo.

Acerca de Castrol

Castrol, una de las marcas de lubricantes líderes a nivel mundial, cuenta con una orgullosa trayectoria de innovación y de impulso a los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, sumada a una filosofía de colaboración, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han sido fundamentales en numerosas hazañas tecnológicas en tierra, aire, mar y espacio durante más de 127 años. Castrol presta servicio a clientes y consumidores de los sectores de automoción, marítimo, industrial y energético. Nuestros productos gozan de reconocimiento mundial por su innovación y alto rendimiento, gracias a nuestro compromiso con la calidad superior y la tecnología de vanguardia.

Para obtener más información, visite: www.castrol.com

Acerca de Castrol CORE

Castrol CORE es la oferta de soluciones integrales de refrigeración de Castrol que combina experiencia en diseño, tecnología de refrigeración y servicios de ciclo de vida para apoyar a los clientes con necesidades de refrigeración de misión crítica.

Castrol CORE está diseñado para atender las necesidades de los sistemas de refrigeración de centros de datos, desde las etapas iniciales de diseño y especificación hasta la implementación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y soporte continuo.

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