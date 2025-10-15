CATACARB® gana el premio al Eliminador de Carbono en Carbon Capture Canada 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

EDMONTON, AB, 15 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- CATACARB se enorgullece de anunciar que ha sido galardonado con el Premio al Eliminador de Carbono en Carbon Capture Canada (el Evento Nacional de Captura y Almacenamiento de Carbono de Canadá), celebrado en Edmonton. El Premio al Eliminador de Carbono reconoce tecnologías y procesos innovadores que impulsan la eliminación innovadora y eficaz de CO2, y reconoce a las organizaciones que realizan contribuciones significativas al desarrollo y la implementación de métodos de eliminación de carbono.

CATACARB obtuvo este reconocimiento principalmente por su papel fundamental en el proyecto Stockholm Exergi, la primera planta de emisiones negativas a gran escala de Europa. CATACARB licenció su tecnología de Carbonato de Potasio Caliente Mejorado (HPC), entregó el paquete de diseño del proceso y brinda soporte de ingeniería continuo a Stockholm Exergi y Saipem, el socio seleccionado para la ingeniería de detalle, las adquisiciones y la construcción.

"La colaboración entre Stockholm Exergi y CATACARB ha sido fundamental en el diseño de nuestra nueva planta de Captura y Almacenamiento de Carbono en Bioenergía (BECCS)", afirmó Tobias Pelicano, director de proyecto de Stockholm Exergi. "CATACARB ha respondido siempre con gran rapidez a nuestras necesidades y requisitos durante las diferentes fases de diseño y nos ha proporcionado un excelente apoyo".

Este premio subraya el liderazgo de CATACARB en soluciones de eliminación de CO2 a escala comercial y su compromiso de acelerar la implementación de tecnologías probadas que reducen el carbono atmosférico. El proyecto Stockholm Exergi ejemplifica cómo la ingeniería aplicada, las alianzas para la concesión de licencias y la ejecución colaborativa de proyectos pueden impulsar la eliminación duradera de carbono a escala industrial. La planta evitará que 800.000 toneladas de CO2 al año entren en nuestra atmósfera.

El doctor Gary Buckholz, consejero delegado de CATACARB, aceptó el premio "en nombre de A. G. Eickmeyer, quien desarrolló la tecnología CATACARB, perfeccionada durante 65 años, y en nombre de Marc Donnelly, vicepresidente y director general de CATACARB, quien lidera el equipo de ingeniería de CATACARB que hace posible esta labor crucial".

Acerca de CATACARB

La tecnología, el diseño y el soporte de CATACARB son aplicables a numerosas industrias que emiten gases de combustión, como la energética (incluida la cogeneración, la biomasa y la valorización energética de residuos), la cementera, la de pulpa y papel, la de procesamiento de gas, la de refinación y la petroquímica. CATACARB es un proceso propiedad de, diseñado y licenciado por Eickmeyer & Associates, Inc.

