Cataluña, Madrid y Andalucía lideran el cuidado del coche en España, según los datos de Tecnoxx - Tecnoxx Detailing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- El cuidado del coche se ha convertido en un hábito cada vez más común entre los conductores españoles. Los datos de venta permiten, además, observar diferencias territoriales en el interés por el detailing. Un análisis de Tecnoxx sobre 11.380 pedidos enviados a España a través de Amazon durante 2025 sitúa a Cataluña, Madrid y Andalucía como las comunidades con mayor volumen de compras.

Cataluña encabeza la clasificación con 2.210 pedidos, seguida de Madrid, con 1.930, y Andalucía, con 1.660. La Comunidad Valenciana ocupa la cuarta posición, con 1.370 pedidos. Entre las cuatro concentran cerca de dos tercios de todos los pedidos analizados.

Cataluña encabeza el mapa del detailing en España

La distribución geográfica de las ventas muestra una mayor concentración de pedidos en las comunidades con mayor población.

Más allá del mapa, los datos dejan un retrato claro del conductor español. El producto más vendido durante todo el año, y no de forma estacional, es Tyres Up, un abrillantador e hidratador de neumáticos para coches y motos que aporta brillo y ayuda a proteger el caucho frente a los rayos UV. Encabeza las ventas mes a mes, de enero a diciembre, y casi duplica al siguiente, lo que confirma que el cuidado de ruedas y neumáticos es el gesto más habitual de quien mantiene su coche.

Por detrás se sitúan, muy igualados, dos productos de perfil distinto. Uno es Black Xtrem, un restaurador de plásticos y gomas exteriores que devuelve el aspecto original a molduras y parachoques y los protege del sol. El otro es Bugs Off, un limpiador eliminador de insectos y excrementos de aves para parabrisas y carrocería, cuya demanda sí es marcadamente estacional: se dispara en verano, cuando los viajes largos dejan el frontal del coche cubierto de restos.

Julio concentra el mayor volumen de pedidos del año

El análisis de Tecnoxx también refleja una marcada estacionalidad. Julio fue el mes con mayor actividad de 2025, con 1.740 pedidos, frente a los 948 registrados en febrero, el mes con el volumen más bajo entre los periodos destacados.

Este incremento coincide con una época de gran movilidad por carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) estimó alrededor de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido durante julio y agosto. Esos viajes exponen más al coche a insectos, suciedad y otros restos, lo que empuja a cuidar más la limpieza y el mantenimiento exterior del vehículo.

En conjunto, los datos muestran cómo cambia la compra de productos para el coche según la zona y la época del año. Y reflejan un cambio de fondo: el detailing ya no es solo cosa de profesionales, sino que cada vez más conductores cuidan por su cuenta neumáticos, plásticos, carrocería y llantas.

Tecnoxx es la marca de cuidado del automóvil de la empresa española Tecnoquimia, con más de 30 años de experiencia en el lavado y mantenimiento de vehículos. Con el análisis de sus ventas busca entender cómo cambian los hábitos de los conductores y en qué se diferencian según la zona y la época del año.

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