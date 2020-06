COMUNICADO: Cataluña participa en una campaña europea para difundir los beneficios de la política de cohesión de la UE

El proyecto "Together for Cohesion: let's rEUnite!" se desarrolla en 6 regiones europeas y cofinancia iniciativas que contribuyan a mejorar el crecimiento y el empleo.

Entre los proyectos escogidos en Cataluña destacan la transformación digital en atención al paciente del Hospital Vall d'Hebron, la revitalización del patrimonio cultural y natural del Pallars Jussà o el servicio UXLab.

Barcelona, 29 de junio de 2020.- Cataluña ha sido elegida para participar en la nueva campaña europea "Together for Cohesion: let's rEUnite!", a través de cinco proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo 2014-2020. Este programa que cuenta con una asignación de 835,6 M€ de ayuda del FEDER proveniente de la Unión Europea, para cofinanciar proyectos que contribuyan a mejorar el crecimiento y el empleo en Cataluña. El proyecto interregional RaiSE, la iniciativa Vanguard, la transformación digital en cuanto a la atención al paciente del Hospital Vall d'Hebron, la revitalización del patrimonio cultural y natural de Pallars Jussá, o el servicio UXLab son algunos de los proyectos más destacados en la región.

La política de cohesión tiene un impacto muy positivo y significativo en la vida de los europeos. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos desconocen por completo los aspectos más beneficiosos de esta política. Así nace "Together for Cohesion: let's rEUnite!", una campaña de comunicación europea cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la política de cohesión y sus beneficios. El proyecto, coordinado por la Asamblea de Regiones Europeas (AER) en cooperación con mc Group y apoyado por la Comisión Europea, implica a seis regiones europeas: Trento (IT), Csongrad (HU), Timi? (RO), Alba (RO), Cataluña (ES) y Varazdin (HR).

Esta nueva campaña europea, que se extenderá hasta el primer trimestre de 2020, surge con dos objetivos. Por un lado, promover el impacto positivo de los programas de cohesión en las regiones europeas y la existencia de fondos específicos para la política de cohesión. Por otro, busca fomentar la participación de todas las partes interesadas en el debate público en materia de política de cohesión. Involucrar a los ciudadanos, las partes interesadas y los socios en el diálogo común sobre lo que ofrece la política de cohesión, especialmente a nivel local y regional.

El proyecto ha sido apoyado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. La campaña "Together for Cohesion: let's rEUnite!" ofrecerá además a los beneficiarios, actuales y potenciales, de la política de cohesión y otras partes interesadas relevantes la oportunidad de formarse materia de comunicación a través de los talleres de capacitación que se organizarán en cada región y en los que se explicarán nociones básicas para que cada participante pueda elaborar sus propios materiales de prensa.

Sobre el proyecto.

Para más información, visita la web del proyecto https://www.together4cohesion.eu/

Sigue la campaña en redes sociales con el hashtag: #Together4Cohesion

Sobre la política de cohesión.

La política de cohesión es la principal estrategia de la UE para promover y apoyar el desarrollo armonioso de los Estados miembros y sus regiones. Su objetivo es fortalecer la cohesión económica y social mediante la reducción de las disparidades en el nivel de desarrollo entre las regiones. La política de cohesión se dirige a todas las regiones de la Unión Europea con el fin de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en las áreas de empleo, innovación, educación, inclusión social y clima / energía.

Contacto: Sandra Martín smartin@cciba.net Gabriela Rodriguez grodriguez@cciba.net +34 91 575 71 21