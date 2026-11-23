Miquel Fernández, Ferran Adrià e Iván Massagué - Agència Catalana de Turisme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- El evento institucional y la proyección de la ficción inspirada en Ferran Adrià y elBulli tuvieron lugar el pasado 18 de noviembre, en los Cines Callao de Madrid con una gran acogida de público y medios

Tras el éxito de su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián y su llegada a TV3 y a la plataforma 3Cat, la Agència Catalana de Turisme (ACT) —del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya— organizó el 18 de noviembre con gran éxito en Madrid un acto institucional y proyección exclusiva del primer capítulo de la esperada serie Génesis.



El evento contó con la destacada presencia y participación del propio Ferran Adrià; Jordi Roca; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, de la Generalitat de Catalunya; el director de la serie; así como los actores protagonistas Miquel Fernández e Ivan Massagué.



La presentación puso en valor la riqueza y diversidad de la gastronomía catalana, profundamente vinculada a su territorio, donde conviven el patrimonio culinario mediterráneo, los productos de proximidad, las recetas tradicionales y una alta cocina que ha protagonizado algunas de las grandes revoluciones gastronómicas de las últimas décadas. Una identidad culinaria que llevó a Cataluña a ser reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025, consolidando su posicionamiento como uno de los grandes destinos enogastronómicos de referencia internacional. Génesis da continuidad al legado de esta conmemoración.



El evento sirvió para presentar la ficción en la capital antes de su llegada oficial y simultánea en Netflix el 20 de noviembre para España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.



La cita tuvo lugar en los Cines Callao de Madrid, congregando a numerosos representantes institucionales, chefs de renombre, profesionales del sector audiovisual, prescriptores y medios de comunicación. Tras la proyección del primer episodio, los asistentes disfrutaron de un exclusivo cóctel-cena firmado por el chef Ramon Freixa, diseñado para reflejar los sabores y la riqueza de la despensa catalana.



Una gran producción coral sobre la revolución de elBulli

Génesis es una inmersión de seis episodios en los años en los que el universo de Ferran Adrià y elBulli sacudió los cimientos de la alta cocina internacional y transformó los paradigmas culinarios mundiales.



La serie, dirigida por David Pujol y con un riguroso proceso de supervisión histórica y culinaria por parte de Ferran Adrià y El Bulli Foundation, incluye la recreación de más de 70 elaboraciones originales de la mano de antiguos chefs de elBulli como Marc Cuspinera, Alain Devahive y Eduard Bosch, pone en valor una aventura colectiva imprescindible. Junto a la figura de Ferran Adrià —interpretado por Miquel Fernández—, la trama reivindica el papel clave de Juli Soler (interpretado por Ivan Massagué), Albert Adrià (encarnado por Carlos Cuevas), y de mitos vivientes y figuras capitales de la gastronomía como Oriol Castro, Santi Santamaria, Fermí Puig, Christian Escribà, además de menciones a los hermanos Roca, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall o Nandu Jubany. El reparto principal se completa con nombres como Mónica López, Pere Arquillué, Mario Gas y Joana Vilapuig.



Alianza institucional y vocación global

La Generalitat de Catalunya, a través de la Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball y del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha participado en la coproducción de la serie junto con 3Cat, con el objetivo de seguir reforzando el posicionamiento de la cocina catalana en el mundo.



Génesis también cuenta con el apoyo de ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura) y la participación de Netflix. La distribución internacional en los mercados globales corre a cargo de New Regency.



El proyecto es una apuesta de la Agència Catalana de Turisme por incorporar nuevos formatos a la manera de comunicar la oferta turística vinculada a la gastronomía y al enoturismo. Asimismo, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació busca dar visibilidad al producto agroalimentario catalán y a los profesionales y territorios que sustentan una de las gastronomías más reconocidas del mundo.



El proyecto es una apuesta por incorporar nuevos formatos a la manera de comunicar la oferta turística vinculada a la gastronomía y el enoturismo, a la vez que pone en valor la calidad del sector audiovisual catalán y da visibilidad al producto agroalimentario catalán, a los profesionales y a los territorios que sustentan una de las gastronomías más reconocidas del mundo.



Los escenarios reales de Génesis: guía de viajes y localizaciones

Uno de los grandes atractivos de Génesis es que el territorio catalán no funciona meramente como telón de fondo, sino como un protagonista más de la historia. La serie entrelaza la alta cocina con los cuatro pilares del relato: la cocina tradicional, la alta gastronomía, el paisaje y el producto de proximidad (pescado de lonja, vinos, carnes y hortalizas de huerta).



Ruta por los escenarios de ‘Génesis’:



• Cala Montjoi y Cap de Creus (Costa Brava): El escenario natural original de elBulli. Un paraje abrupto y mediterráneo donde nació la vanguardia culinaria mundial.

• El Penedès: Cuna de los viñedos y del sector vitivinícola y del cava catalán, cuyos paisajes inspiraron la ubicación del restaurante ficticio de la trama, Can Canabach.

• El Maresme: Comarca de referencia para la huerta de proximidad y los productos del mar, estrechamente vinculada a la tradición culinaria de la zona.

• Montserrat y Masías de Barcelona: Las singulares formaciones rocosas de Montserrat y las masías históricas catalanas recrean localizaciones emblemáticas de la época dorada de la restauración, como el recordado Can Fabes de Santi Santamaria.

• Roses: El puerto y entorno marinero origen de preciadas materias primas como los carabineros o las gambas que sustentan la excelencia de la despensa catalana.



Emisor: Agència Catalana de Turisme (ACT)

Nombre contacto: Amparo Máñez March

Descripción contacto: Hopscotch Spain

Teléfono de contacto: 678853365



