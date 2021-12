- CATALYST CEO CHAMPIONS FOR CHANGE ABOGA POR EL CAMBIO DE MUJERES AVANZADAS DEDICADAS AL LIDERAZGO A PESAR DE LOS DESAFÍOS PANDÉMICOS

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Catalyst CEO Champions For Change continúa promoviendo a las mujeres en sus organizaciones en todos los niveles a lo largo de la línea de liderazgo, particularmente en los rangos ejecutivos, lo que demuestra su compromiso de duplicar la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en medio de una pandemia global y economía turbulenta. Según el informe Prioritizing Equity at a Pivotal Moment: The Catalyst CEO Champions For Change , publicado recientemente, las mujeres representan el 27,9% de los ejecutivos en las empresas Champion, en comparación con el 23% entre sus pares globales.

Estas empresas están dirigidas por más de 70 consejeros delegados que se comprometen a promover a las mujeres de todos los grupos étnicos y raciales en puestos de liderazgo. Por primera vez desde que se lanzó la iniciativa en 2017, un subconjunto de empresas Champion proporcionó métricas sobre promociones, revelando que en 2020, estas empresas promovieron a las mujeres a tasas casi iguales que a los hombres. De hecho, el grupo promovió a mujeres en proporciones ligeramente más altas que a hombres a puestos de liderazgo senior.

"Aplaudimos a estos consejeros delegados y sus organizaciones por su compromiso continuo con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a través de los desafíos de la pandemia", explicó la directora general y consejera delegada de Catalyst, Lorraine Hariton. "Es fundamental que continuemos desarrollando la línea de liderazgo para las mujeres, en particular las mujeres de color, si vamos a ver avances significativos en la construcción de lugares de trabajo equitativos e inclusivos para las mujeres".

Las empresas Champion también superaron a sus pares incluidas dentro de la lista Fortune 500 en representación de mujeres en el nivel de la junta directiva con un 32,2% en comparación con un 26,5%. Las mujeres que se identificaron con grupos étnicos o raciales con baja representación representaron el 7,5% de los miembros de la junta en las empresas Champion, en comparación con el 5,7% en las empresas Fortune 500 en general.

Este es un punto de inflexión en la historia del movimiento de mujeres. Las empresas pueden abordar las desventajas que sufrieron las mujeres debido a la Covid-19 mediante el desarrollo de iniciativas sólidas que se centren en su reingreso, reclutamiento, avance y retención. El informe destaca las acciones que las empresas pueden tomar, incluidas:

Señalar las áreas más importantes de la organización dedicadas a la oportunidad para el avance de las mujeres, sobre todos las mujeres que se identifican con unos grupos étnicos o raciales sin precedentes.

Creación de soluciones personalizadas para impulsar un avance equitativo, como opciones de trabajo flexible y programas de patrocinio.

Progreso de seguimiento y medida frente a los objetivos definidos.

Las empresas pertenecientes a Catalyst CEO Champions For Change representan a más de 11 millones de empleados y más de 3.000 billones de dólares en ingresos a nivel mundial. Desde que comenzó la recopilación de datos globales en 2018, este grupo ha superado continuamente a sus pares globales en la representación de mujeres en todo el proceso de liderazgo.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una organización mundial sin ánimo de lucro respaldada por muchos de los directores ejecutivos más poderosos del mundo y empresas líderes para ayudar a construir lugares de trabajo que funcionen para las mujeres. Fundada en el año 1962, Catalyst impulsa el cambio con un liderazgo intelectual preeminente, soluciones viables y una comunidad galvanizada de corporaciones multinacionales para acelerar y hacer avanzar a las mujeres hacia el liderazgo, porque el progreso de las mujeres es el progreso de todos.

