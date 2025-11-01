Catalyx Space se prepara para la próxima era de la logística orbitaria

(Información remitida por la empresa firmante)

- Catalyx Space consigue una ronda de financiación inicial de 5,4 millones de dólares para prepararse para la próxima era de la logística orbitaria

• Catalyx está construyendo la infraestructura completa para el espacio: hardware, software y operaciones que permiten que el lanzamiento y el regreso de la carga funcionen como logística programada, no como misiones puntuales.

• El lanzamiento es predecible; el regreso de la carga no. Catalyx está convirtiendo el regreso en un servicio reservable para productos fabricados en microgravedad, investigaciones urgentes, devolución de componentes y logística de muestras, cerrando el ciclo que hace que la órbita se comporte como infraestructura.

SAN FRANCISCO, 1 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Catalyx Space, Inc., empresa de infraestructura espacial que ofrece soluciones integrales para misiones orbitales en diversos sectores, anunció recientemente el cierre de su ronda de financiación semilla de 5,4 millones de dólares, liderada por la firma de capital riesgo Outlander VC, que superó las expectativas. Este anuncio se produce tras el éxito de su ronda pre-semilla de 1,7 millones de dólares en enero, la cual culminó con la primera prueba de lanzamiento exitosa de su cápsula en un plazo acelerado de seis meses. Los nuevos fondos se destinarán a comercializar su arquitectura de reentrada de última generación, fortalecer sus operaciones internacionales y ampliar su capacidad de captación de clientes a nivel global. En la ronda también participaron: Arka Venture Labs, Lex Reddy, KDX Management LLC, Together Fund, Higher Life Ventures, Nivesha Ventures, Prana Tech Ventures, Bria, HF0 Residency y Techstars.

"El espacio no es la próxima frontera, sino la próxima capa de infraestructura. Catalyx está haciendo que la órbita sea tan accesible y programable como la nube, y ese cambio impulsará industrias completamente nuevas. Nos enorgullece respaldar a un equipo que está construyendo la columna vertebral de esta transformación", afirmó Paige Craig, fundadora y socia directora de Outlander VC.

"La historia de Rifath es un ejemplo de perseverancia. Desde la construcción de su primer satélite en la adolescencia hasta su liderazgo actual en Catalyx, nunca ha dejado de perseguir lo que otros consideran imposible. Conozco a miles de fundadores al año, y muy pocos se mueven con la velocidad y precisión de Rifath y su equipo. La capacidad de Catalyx para llevar la idea a la órbita a su propio ritmo está redefiniendo la forma en que se construye en la industria espacial", añadió AJ Smith, socio inversor de Outlander VC.

La historia de Catalyx comienza con su fundador, Rifath Shaarook, quien, frustrado por los prolongados plazos de desarrollo y la compleja y fragmentada infraestructura de la industria espacial, fundó Catalyx en 2024. Veterano del sector espacial con docenas de misiones exitosas, Shaarook fue noticia a los 18 años cuando diseñó KalamSat, entonces el satélite más ligero del mundo y una maravilla de la ingeniería impresa en 3D.

"La misión de Catalyx es acelerar la comercialización del espacio al permitir un acceso orbital rápido, fiable y asequible en todas las industrias, incluidas la defensa, la fabricación avanzada y la biofarmacéutica. Este hito de financiación nos acerca a hacer realidad ese futuro", declaró Shaarook.

Según Fortune Business Insights, el mercado mundial de infraestructura espacial se valoró en 146.000 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 308.000 millones de dólares en 2032. Catalyx pretende satisfacer esta creciente demanda con una solución integral y completa para aplicaciones espaciales de próxima generación.

Acerca de Catalyx Space

Catalyx está reinventando el acceso al espacio, construyendo laboratorios autónomos con capacidad de reentrada. Fundada por Rifath Shaarook, Clinton D. Antony, Keerthan Chand Aluvala y Saqib Hussain, la plataforma tecnológica de Catalyx abarca sistemas de reentrada y recuperación, plataformas ligeras para naves espaciales, software para estaciones terrestres y un estándar de despliegue sin contenedores para nanosatélites. Catalyx presta servicios a innovadores, investigadores y empresas de sectores clave, como defensa, fabricación avanzada y biofarmacia, permitiendo a sus clientes probar, construir e iterar en entornos de microgravedad de forma más rápida y económica.

