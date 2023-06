El catedrático de UIC Barcelona Jordi Rello, reconocido con el Medicine Leader Award 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

El Dr. Rello figura entre los más destacados en el prestigioso Ranking of "The Best Researchers" del Area de Medicina, que elabora Reasearch.com (la plataforma académica líder para investigadores de la comunidad científica y académica internacional).

El catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona ocupa el puesto 18 entre los 239 investigadores nacionales por sus trabajos centrados en medicina intensiva, medicina interna, sepsis y neumonía, y ha sido galardonado con el Medicine Leader Award 2023.

El ranking incluye los 2000 científicos más relevantes a nivel internacional en el área de Medicina por sus influyentes contribuciones a la investigación.

Barcelona, 1 de junio de 2023.- El Dr. Jordi Rello, catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), se encuentra entre los mejores científicos en el campo de la Medicina a nivel mundial según el ranking "of the Best Researchers in the area of Medicine" elaborado por el portal Research.com.

La segunda edición de la clasificación anual de los mejores científicos en el área de la medicina presenta la lista de los 2000 científicos más destacados por sus influyentes contribuciones a la investigación realizadas en el área de Medicina.

A nivel nacional, el Dr. Jordi Rello ocupa el puesto 18 entre los 239 investigadores españoles, y el primero en la especialidad de medicina intensiva. Los trabajos más citados del Profesor Rello se centran en medicina interna, cuidados intensivos y enfermedades infecciosas como la neumonía. Además, el Catedrático de Medicina de UIC Barcelona ha sido reconocido con el Medicine Leader Award 2023 en España, por sus aportaciones científicas innovadoras desde la Especialidad de Cuidados Intensivos.

Según recoge la segunda edición del ranking, Rello destaca con 763 publicaciones y más de 50.000 citaciones. El catedrático del departamento de Medicina y profesor del Grado en Medicina de UIC Barcelona es también jefe del grupo de Investigación Clínica e Innovación en Neumonía y Sepsis (CRIPS) del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron (VHIR) y del nodo 18 del Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) en el Instituto de Salud Carlos III.

Los criterios que utiliza Research.com, plataforma académica líder para investigadores, para incluir a los académicos en la clasificación de los mejores científicos se basan en el Índice h de la disciplina, la proporción de contribuciones realizadas dentro de la disciplina en cuestión y los premios y logros de los científicos.

