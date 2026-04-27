La categoría de ferretería en la 139.ª Feria de Canton avanza hacia soluciones más inteligentes

(Información remitida por la empresa firmante)

- La categoría de ferretería y herramientas en la 139.ª Feria de Canton impulsa un cambio hacia soluciones más inteligentes, seguras y eficientes

GUANGZHOU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la creciente demanda mundial de soluciones eficientes y adaptables, los expositores de la categoría de Ferretería en la 139.ª Feria de Cantón presentan nuevas tecnologías que reinventan el funcionamiento de las herramientas y la maquinaria tradicionales en entornos reales.

Una de las tendencias más destacadas es el rápido auge de los equipos inteligentes para el mantenimiento de exteriores. Ante el aumento de los costes laborales y los riesgos para la seguridad, los nuevos robots cortacésped teledirigidos están transformando la gestión del paisaje. Su diseño con orugas les permite sortear pendientes de hasta 30 grados, lo que permite a los operarios mantenerse a una distancia segura de terrenos peligrosos como terraplenes y suelos irregulares. Con una eficiencia diaria que supera en más del 500 % la del trabajo manual, estas máquinas ofrecen una solución más segura y significativamente más rápida para aplicaciones agrícolas y municipales.

En el segmento de herramientas eléctricas, la versatilidad y la integración de sistemas se están convirtiendo en características clave. Una nueva aspiradora sin escobillas de 20 V Max para uso en seco y húmedo refleja esta tendencia, ofreciendo una potente succión y una capacidad de 8 litros, ideal para la limpieza de virutas de madera, polvo y líquidos en obras de construcción. Su resistencia al agua IPX4 y su control remoto inalámbrico mejoran su uso en entornos complejos, mientras que su compatibilidad con sistemas modulares apilables de almacenamiento de herramientas facilita el transporte y la organización para profesionales de la carpintería, la renovación y la instalación de suelos.

Los propios procesos de fabricación también son objeto de análisis. Los sistemas de producción de clavos en bobina totalmente automatizados que se exhiben utilizan inspección visual con IA y mecanismos de transporte por rodillos para reducir los atascos y mejorar la uniformidad. Con una producción diaria de 100 toneladas y un aumento del 50 % en la productividad laboral, estos sistemas demuestran cómo la fabricación inteligente puede mejorar la estabilidad, el control de calidad y la eficiencia de los recursos en toda la cadena de suministro.

Las innovaciones prácticas en hardware están mejorando aún más la logística y la seguridad. Un nuevo dispositivo de fijación con trinquete plegable cuenta con un mango que se pliega de 0 a 180 grados, lo que reduce significativamente el espacio de almacenamiento sin comprometer la alta resistencia del bloqueo. Los taladros magnéticos ligeros también permiten realizar perforaciones flexibles y precisas en diversos entornos industriales.

En conjunto, las innovaciones presentadas en la categoría de Hardware reflejan un esfuerzo constante por abordar los desafíos del mundo real mediante la ingeniería práctica y la integración digital. Al centrarse en la seguridad, la eficiencia y los flujos de trabajo más inteligentes, los expositores de la 139.ª Feria de Cantón contribuyen a la continua evolución de las soluciones globales de hardware y herramientas para las necesidades industriales modernas.

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