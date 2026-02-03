Catenon avanza resultados de 2025 con un crecimiento del 21 % en ingresos y del 54 % en EBITDA

Resultados económicos - Catenon

El margen operativo mejora un 58 %, reflejando el apalancamiento operativo y la eficiencia del modelo

Madrid, 3 de febrero de 2026.- Catenon es la primera compañía cotizada en BME Growth en comunicar al mercado un avance de resultados del ejercicio 2025.



La información comunicada corresponde a un avance preliminar elaborado a partir de datos de gestión no auditados, puestos a disposición del Consejo de Administración, y permite anticipar la evolución del Grupo antes de la publicación de la información financiera periódica.



Crecimiento rentable y mejora de la eficiencia operativa

A cierre de 2025, el Grupo mantiene una trayectoria de crecimiento rentable. La cifra de negocios registra un incremento interanual del 21 %, mientras que la rentabilidad, medida en términos de EBITDA, crece un 54 % respecto al ejercicio anterior.



La evolución positiva de los resultados se apoya en una mejora significativa del apalancamiento operativo, que se traduce en un avance del 58 % del margen operativo. Este comportamiento refleja el impacto de la eficiencia del modelo de negocio, así como el refuerzo de la especialización por verticales y la digitalización end-to-end de los procesos.



"El avance de resultados pone de manifiesto la solidez del modelo y la capacidad del Grupo para crecer de forma rentable, incluso en un entorno de mercado cada vez más exigente", señala Miguel Ángel Navarro Barquín, CEO del Grupo Catenon.



Solidez financiera y apuesta por la inversión

Desde el punto de vista financiero, Catenon cierra el ejercicio con una estructura de balance sólida y deuda financiera neta cero, lo que le permite abordar su crecimiento sin recurrir a financiación externa y con una elevada capacidad de generación de caja.



En paralelo, durante 2025 el Grupo ha intensificado de forma significativa su esfuerzo inversor, triplicando la inversión respecto al ejercicio anterior. Este incremento se ha orientado al desarrollo de modelos de negocio apoyados en tecnología disruptiva, datos e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la productividad, la escalabilidad y preparar el crecimiento futuro del Grupo.



TalentHackers, palanca de crecimiento del Grupo

En este contexto, destaca la evolución de TalentHackers, la filial especializada en la búsqueda y selección de talento tecnológico, que cierra el ejercicio con un crecimiento del 67 % en cifra de negocios y del 129 % en margen operativo.



Su desempeño refuerza su papel como una de las principales palancas de crecimiento y rentabilidad futura del Grupo, en un mercado caracterizado por una escasez estructural de perfiles tecnológicos y digitales y por una creciente demanda de soluciones basadas en inteligencia del dato y modelos escalables.



Con este adelanto de resultados, Catenon refuerza su posicionamiento como una compañía de crecimiento rentable dentro de BME Growth, con un balance saneado, capacidad de inversión y una estrategia orientada a la creación de valor a medio y largo plazo

