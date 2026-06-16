Catenon nombra a Iñigo Pérez Managing Director & Equity Partner de su vertical global de Travel & Tourism

Iñigo Pérez - Catenon

(Información remitida por la empresa firmante)

Con este nombramiento, Catenon refuerza su apuesta por la especialización sectorial global en una de las industrias con mayor transformación y movilidad internacional del talento directivo

Madrid, 16 de junio de 2026.- Catenon ha nombrado a Iñigo Pérez nuevo Managing Director & Equity Partner de su vertical global de Travel & Tourism, una división estratégica que él mismo ha impulsado y desarrollado desde su creación, consolidándola como una de las áreas de especialización con mayor proyección internacional dentro del Grupo por su alta demanda de talento ejecutivo a nivel mundial trabajando para los principales grupos hoteleros, aerolíneas y compañías líderes de la industria.



Iñigo Pérez se incorporó a Catenon en 2015 como Executive Manager. En 2017 fue nombrado Executive Director, liderando la creación de la vertical de Travel & Tourism en España para su posterior expansión internacional a partir de 2020. Ahora asume la posición de Managing Director & Equity Partner, convirtiéndose en primer ejecutivo de esta área de negocio a nivel global. Cuenta con una amplia trayectoria internacional y está habituado a trabajar en entornos multiculturales, acumulando más de quince años de experiencia en corporaciones de Estados Unidos, Latinoamérica y España.



En el ámbito académico y de formación ejecutiva, destaca su Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE Business School). Previamente cursó estudios en Administración y Dirección de Empresas en European Business School, complementando su formación con programas internacionales en Berkeley College y EBS Paris, así como formación ejecutiva en IESE Business School y el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).



Con este nombramiento, Catenon refuerza su apuesta por la especialización sectorial global en una de las industrias con mayor transformación y movilidad internacional del talento directivo.



Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.

Contacto

Emisor: Catenon

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702