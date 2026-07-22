El catering para ferias y congresos en IFEMA gana peso como herramienta de experiencia de marca - En Tus Fogones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.- Las ferias y congresos han evolucionado hasta convertirse en espacios donde la diferenciación ya no depende únicamente del diseño de un stand o de la innovación de un producto. En un entorno donde cientos de marcas compiten por captar la atención de los visitantes, cada interacción influye en la percepción que estos construyen sobre una marca. La hospitalidad ocupa hoy un lugar destacado dentro de esa estrategia y el catering IFEMA se ha consolidado como un recurso capaz de transformar la gastronomía en una herramienta al servicio de la experiencia de marca. En Tus Fogones desarrolla propuestas gastronómicas concebidas para favorecer el encuentro profesional desde el primer bocado.

La gastronomía como elemento diferenciador en el entorno ferial

Cada expositor comparte un mismo reto: captar la atención de los visitantes y conseguir que permanezcan el tiempo suficiente para conocer su propuesta. En ese objetivo, un café de especialidad servido en el momento adecuado, una degustación durante una reunión o una estación gastronómica bien integrada pueden transformar un stand en un espacio que favorezca la conversación y el contacto comercial.

Con más de 200 eventos celebrados en IFEMA y como catering homologado del recinto, En Tus Fogones combina el conocimiento operativo del espacio con una propuesta creativa adaptada a cada proyecto. Su experiencia abarca desde catering para ferias en Madrid hasta soluciones de catering para congresos y presentaciones corporativas.

Emplatados cuidados, estaciones temáticas, café de especialidad o formatos ágiles concebidos para consumirse mientras continúan las reuniones forman parte de una planificación orientada a apoyar la estrategia del expositor.

IFEMA, un escenario donde la experiencia también se saborea

Ferias como Fruit Attraction o FITUR reflejan la importancia que ha adquirido la gastronomía dentro de los encuentros profesionales. En eventos de gran afluencia, donde cientos de empresas compiten por diferenciarse, un servicio de coffee break, una barra de coctelería o un showcooking pueden atraer visitantes al stand, favorecer que las reuniones se prolonguen con naturalidad y generar un entorno más propicio para el intercambio profesional. Compartir un café o un bocado facilita la conversación, contribuye a reforzar la percepción de la marca y proyecta una imagen de calidad que los asistentes asocian de forma natural con la empresa y sus productos.

Con más de 200 eventos celebrados en IFEMA, En Tus Fogones ha desarrollado un profundo conocimiento de las necesidades logísticas del recinto, lo que le permite adaptar cada servicio a las particularidades de cada evento. La empresa cuenta además con experiencia en proyectos de catering en Fruit Attraction y catering en FITUR, adaptando cada servicio a las necesidades específicas de expositores nacionales e internacionales.

Su propuesta incluye catering para stands, soluciones de catering para expositores, cocina en vivo, finger food, pastelería de autor, formatos take away y experiencias de gastronomía inmersiva con cocina molecular, humo frío o estaciones interactivas. Además, integra el producto del expositor en degustaciones y elaboraciones en directo para convertir la propuesta gastronómica en un apoyo a la estrategia comercial de cada marca.

La evolución de las ferias demuestra que la experiencia ofrecida al visitante se ha convertido en un elemento diferenciador para las empresas expositoras. En ese escenario, el catering IFEMA se consolida como un recurso estratégico capaz de combinar planificación, creatividad y excelencia gastronómica para reforzar la experiencia de marca en cada encuentro profesional.

Contacto

Emisor: En Tus Fogones

Contacto: En Tus Fogones

Número de contacto: +34635612142