COMUNICADO: CATL amplía su red de socios en Europa

- CATL refuerza su compromiso con la electrificación de vehículos comerciales en Europa mediante alianzas con nuevos socios

NINGDE, China, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Reaccionando a la creciente tendencia hacia la e-mobility, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) (300750.SZ), el fabricante de baterías EV líder en el mundo, expande sus alianzas con VDL Bus & Coach B.V. y Quantron AG para optimizar soluciones y servicios de productos locales para la electrificación de vehículos comerciales en Europa. Las nuevas alianzas son importantes para la estrategia internacional de CATL en el sector de los vehículos comerciales, ya que le permiten desarrollar una red completa y vibrante para grandes OEMs (fabricantes de equipamiento original) y PYMES (pequeñas y medianas empresas).

Cooperando con VDL Bus & Coach para distribuir autobuses eléctricos en la UE

CATL ha firmado recientemente un contrato con VDL Bus & Coach, el pionero europeo de transporte público eléctrico. Según el acuerdo, CATL va a ofrecer VDL Bus & Coach con su sistema de baterías de alta densidad energética basado en su producto estandarizado: la plataforma LFP CTP (cell to pack). VDL Bus & Coach ha sido el líder del mercado en el sector del autobús eléctrico en Europa con una cuota del 22 por ciento. A través de esta cooperación, CATL es capaz de ofrecer soluciones flexibles y servicios de ciclo de vida completo para clientes de autobús eléctrico en Europa. Además, VDL Bus & Coach va a expandir la cuota de mercado y avanzar hacia el objetivo de "Aiming for Zero". Como producto de esta cooperación conjunta, los autobuses eléctricos serán los primeros lanzados en los Países Bajos en 2020.

Autorizar a Quantron AG como concesionario oficial de CATL en Europa

Con el acuerdo recientemente cerrado entre CATL y Quantron AG, la compañía alemana Quantron AG es a partir de ahora el distribuidor autorizado y socio de servicio de CATL para vehículos comerciales y aplicaciones industriales en Europa. Como importador, Quantron AG está autorizado como concesionario de CATL para suministrar baterías en Europa. Con productos de baterías CATL estandarizados, los paquetes LFP CTP (cell to pack) y módulos NMC, CATL y Quantron AG podrán ayudar a las PYMES a buscar soluciones flexibles para cubrir sus necesidades de ventas, integración a postventa, incluso en bajos volúmenes de compras. Respaldada por la red Quantron AG, CATL es capaz de reducir el tiempo de entrega, satisfacer mejor los escenarios de aplicaciones locales y ofrecer soluciones para una gran eficiencia del coste.

"CATL se compromete a impulsar nuevas innovaciones energéticas en todo el mundo. Ofrecer soluciones altamente eficientes y fiables para electrificar vehículos comerciales es un elemento esencial para el desarrollo del mercado de la e-mobility", dijo Li Xiaoning, presidente ejecutivo de la Overseas Commercial Vehicle Application. "CATL, VDL Bus & Coach y Quantron AG comparten la misma dedicación y pasión por la e-mobility. Estamos encantados de trabajar con nuestros socios para llevar más valores a nuestros clientes europeos compartidos".

Soluciones diversas para aplicaciones diversas

Aparte de los vehículos de pasajeros, los requisitos de aplicación y condiciones laborales son mucho más complicados en electrificación de vehículos comerciales, que oscila desde autobuses urbanos/interurbanos, camiones, furgonetas y barcos a aplicaciones industriales, como carretillas y maquinaria de construcción.

Para encajar mejor en varios escenarios de aplicaciones, las soluciones de batería de CATL con características químicas LFP, un ciclo de vida excepcionalmente largo y una alta estabilidad térmica de hasta 800°C, permiten el rendimiento destacado de los productos en TOC (coste total de propiedad) y seguridad. Beneficiándose de la tecnología CTP, que reduce las piezas de módulos convencionales, el paquete de batería tiene una mayor eficiencia de integración en el 90% y finalmente logra la densidad de energía del sistema de un paquete LFP CTP que es tan alta como 160Wh/kg. La batería NMC es otra solución opcional para la electrificación de vehículos comerciales, especialmente para vehículos que tienen mayores requisitos para eficiencia de volumen. Impulsa a los vehículos con una densidad de energía más alta para aplicaciones de larga distancia y aplicaciones basadas en beneficios.

Más allá de VDL Bus & Coach y Quantron AG, CATL se ha asociado con Daimler Trucks & Buses y ha sido parte de la alianza internacional de VWCO, e-Consortium, para promover la electrificación de vehículos comerciales en todo el mundo.

Acerca de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) es un líder mundial en el desarrollo y la fabricación de baterías de iones de litio, con negocios que cubren la I+D, la fabricación y la venta de sistemas de baterías para vehículos de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía. En 2019, el volumen de consumo de baterías para vehículos eléctricos de la empresa alcanzó 40,25 GWh mundialmente, la cifra líder en el mundo (de acuerdo a datos de SNE Research).

Con sede en Ningde, China, CATL emplea a más de 26.000 trabajadores en todo el mundo (en 2019) y tiene filiales en Beijing, Liyang (provincia Jiangsu), Xining (provincia Qinghai) y Yibin (provincia Sichuan) en China, así como en Múnich (Alemania), Paris (Francia), Yokohama (Japón), Detroit (EE.UU.) y Vancouver (Canadá). Además, la empresa posee y explota fábricas de baterías en las provincias de Fujian, Jiangsu, Qinghai y Sichuan, y ahora construye la planta europea de Erfurt, en Alemania, la primera planta de la empresa en el extranjero. Desde junio de 2018, la empresa cotiza en la Bolsa de Shenzhen con el código de acciones 300750.

