CATL inicia la producción de prueba de celdas de batería en Hungría

(Información remitida por la empresa firmante)

DEBRECEN, Hungría, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CATL inicia la producción de prueba el 22 de septiembre de 2026 en su nueva fábrica de celdas de Debrecen, tras haber cumplido todos los requisitos previos necesarios para comenzar dicha fase. El objetivo de la producción de prueba es configurar, optimizar y validar los equipos de producción y los procesos de fabricación antes del inicio de la producción en serie. CATL Debrecen mantiene una estrecha colaboración con el gobierno y las autoridades para garantizar el cumplimiento de altos estándares en materia medioambiental, así como en lo relativo a la salud y seguridad de sus empleados.

CATL anunció la construcción de su segunda planta europea de baterías en Debrecen en agosto de 2022, con el objetivo de integrarse en la cadena de suministro europea de automoción y movilidad eléctrica, así como de atender mejor a los principales fabricantes de automóviles de Europa. La construcción del primer edificio de celdas comenzó en el verano de 2023 y, para la primavera de 2026, la instalación ya contaba con la tecnología más avanzada. Tras obtener el permiso de ocupación en agosto de 2026, la empresa consiguió todas las autorizaciones pertinentes y cumplió los requisitos previos establecidos en su permiso IPPC, lo que permitió iniciar las operaciones de prueba el 22 de septiembre en las dos primeras líneas de producción de su planta de fabricación de celdas.

Antes de emitir el permiso de ocupación, la Oficina Gubernamental del Condado de Hajdú-Bihar realizó inspecciones periódicas en las instalaciones de CATL para hacer un seguimiento de cuestiones anteriores que habían generado gran preocupación entre los habitantes de la zona. Los representantes de la autoridad confirmaron que la empresa había subsanado todas las deficiencias detectadas previamente durante el proceso de autorización.

Como centro estratégico de fabricación, la planta de CATL en Debrecen abastecerá a los principales fabricantes de automóviles europeos, quienes ya han desarrollado una importante capacidad de producción de vehículos eléctricos en Hungría durante los últimos años. En su calidad de líder tecnológico mundial, CATL ha implementado líneas de producción avanzadas y flexibles en Debrecen para satisfacer en todo momento las necesidades de sus valiosos clientes. La empresa fabrica módulos de batería en Debrecen desde el otoño de 2024 y, desde entonces, ha producido 537.000 unidades. Una vez finalizadas todas las instalaciones, la planta húngara se convertirá en la mayor base de fabricación de CATL fuera de China, con una capacidad de 100 GWh.

Además de obtener los permisos y cumplir los requisitos previos para iniciar las operaciones de prueba, CATL Debrecen mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con el Gobierno y las autoridades para priorizar la salud y la seguridad de sus empleados. Asimismo, se supervisarán rigurosamente la salud y seguridad de los trabajadores, así como los factores medioambientales, durante la fase de pruebas, y los resultados se comunicarán de forma proactiva a las autoridades competentes. La inversión de CATL es fundamental no solo para Debrecen y su región, sino también para la economía húngara y la cadena de suministro europea de movilidad eléctrica. CATL apuesta por la transparencia y recibe con agrado las visitas de las autoridades a sus instalaciones en cualquier momento.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-inicia-la-produccion-de-prueba-de-celdas-de-bateria-en-hungria-302886399.html