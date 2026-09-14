(Información remitida por la empresa firmante)

- CATL lanza TECTRANS II en IAA Transportation 2026 para acelerar la electrificación global de vehículos comerciales

HANOVER, Alemania, 14 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) presentó hoy TECTRANS II, su solución de baterías de próxima generación para vehículos comerciales, en la feria IAA Transportation 2026 de Hannover.

"La electrificación de los vehículos comerciales está surgiendo como la tercera ola de la transición energética mundial", afirmó Akin Li, presidente ejecutivo de Negocios Internacionales de CATL. "En los ámbitos de productos, energía, servicios y ecosistema, CATL está preparada para colaborar con socios de todo el mundo y aprovechar esta tercera ola".

TECTRANS II: Una plataforma modular diseñada para la electrificación de vehículos comerciales.

Adaptabilidad a diversos escenarios: Diseñada para una amplia variedad de aplicaciones y requisitos operativos de vehículos comerciales.

Una plataforma para múltiples escenarios: Mediante la configuración de distintas cantidades de paquetes de baterías estandarizados, TECTRANS II puede satisfacer diversos requisitos de capacidad energética y carga útil, permitiendo alcanzar una autonomía máxima de hasta 1.000 kilómetros.

Enfoques tecnológicos flexibles: La plataforma es compatible tanto con arquitecturas de eje eléctrico como de accionamiento central, y admite una alternancia flexible entre la carga convencional y el intercambio de baterías.

Configuración única, compatibilidad duradera: La plataforma estandariza las dimensiones externas, las interfaces eléctricas y los protocolos de comunicación, al tiempo que permite la evolución de las tecnologías de baterías y los diseños de los paquetes. Esto posibilita que tanto los modelos de vehículos nuevos como los existentes se beneficien de futuras actualizaciones sin necesidad de realizar cambios importantes en la plataforma del vehículo.

El diseño modular ayuda a los fabricantes de equipos originales (OEM) a reducir los ciclos de desarrollo de vehículos en un 50 % y los costes de I+D entre un 60 % y un 70 %, facilitando lanzamientos de modelos más rápidos y menores costes de adaptación.

Economía del ciclo de vida: Diseñada para ofrecer una mayor rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo.

Retorno de la inversión más rápido: La plataforma modular elimina la necesidad de desarrollar sistemas de baterías específicos para cada modelo de vehículo, lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales (OEM) a reducir los costes de desarrollo, acortar los plazos de lanzamiento y disminuir el riesgo de inversión en las fases iniciales.

Mayor rentabilidad operativa: TECTRANS II mejora la rentabilidad de la flota de tres formas.

Mayor densidad energética: Con una densidad energética gravimétrica de 170 Wh/kg, aproximadamente un 13 % por encima de la media del sector, la batería permite a los vehículos transportar cerca de 0,6 toneladas adicionales de carga útil manteniendo la misma capacidad de batería.



Mayor autonomía y carga más rápida: Su configuración máxima ofrece hasta 1.000 km de autonomía y permite alcanzar el 80 % de carga en 25 minutos mediante carga rápida de nivel de megavatio, lo que minimiza los tiempos de inactividad en rutas de larga distancia.



Mayor eficiencia energética: El primer diseño del mundo de baja impedancia con tecnología full-tab permite una eficiencia de ciclo completo (RTE) del sistema del 96 %, reduciendo las pérdidas durante la carga y proporcionando más energía utilizable para las operaciones diarias.

Mayor valor residual: La batería TECTRANS II para camiones de servicio pesado está diseñada para una vida útil de 12 años y 1,5 millones de kilómetros, con una retención de capacidad del 70 %, lo que contribuye a mantener un mayor valor residual de los activos de la flota.

Seguridad y fiabilidad: Diseñado para soportar operaciones comerciales en condiciones reales.

Protección física robusta:

Cubierta superior de acero conformado en caliente: Soporta 10.000 pisadas de un adulto de 180 kg sin deformarse.



Placa inferior ultrarresistente: Ofrece una resistencia al impacto de 1.000 J para proteger el paquete de baterías frente a impactos en carretera.



Carcasa de alta resistencia: Utiliza una estructura de aluminio extruido con nervaduras resistentes al aplastamiento, proporcionando una resistencia al aplastamiento lateral de hasta 250 kN.



Resistencia a la corrosión de 15 años: Permite un funcionamiento prolongado en entornos costeros y regiones frías.



Diseño de fácil mantenimiento: Mantiene el grado de protección IPXXB tanto con los conectores principales conectados como desconectados, mejorando la seguridad frente a alta tensión durante las tareas de mantenimiento.

Redundancia del sistema:

Redundancia de arquitectura: El control BMS independiente de múltiples ramas permite al sistema aislar una rama averiada mientras las ramas restantes continúan suministrando energía.



Diagnóstico preciso de fallos: La tecnología patentada de localización de fallos de aislamiento permite distinguir si un problema de aislamiento proviene de la batería o de otros componentes del vehículo, facilitando una resolución de problemas más rápida.



Protección de ciberseguridad: Protección multicapa que abarca desde el hardware del chip y el software hasta el sistema del vehículo, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad de la información durante todo el proceso de desarrollo.

TECTRANS II refleja el compromiso a largo plazo de CATL con la innovación continua y una calidad de producto constante. Además, respaldada por una experiencia operativa en condiciones reales y una validación rigurosa, que incluye pruebas de torsión en el vehículo completo y ensayos de resistencia al fuego externo, la plataforma está diseñada para garantizar la seguridad, la fiabilidad y una larga vida útil en operaciones exigentes de vehículos comerciales.

Colaboración para crear corredores de transporte de mercancías ecológicos en toda Europa

Durante la feria, CATL también firmó un memorando de entendimiento (MoU) con DHL Group. Dando continuidad al acuerdo alcanzado por ambas partes en septiembre de 2024, este memorando establece que las dos empresas desarrollarán corredores de transporte de mercancías ecológicos en toda Europa. Los socios aprovecharán la red logística, la experiencia operativa y las necesidades de transporte reales de DHL, combinándolas con la tecnología de baterías y el ecosistema de electrificación de CATL. Asimismo, colaborarán con fabricantes de equipos originales (OEM) y otros socios para desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos diseñados específicamente para este fin y poner en marcha proyectos piloto.

"La electrificación de los vehículos comerciales se desarrollará a lo largo de más de una década", afirmó Zhu Lingbo, director de tecnología de la Unidad de Negocio Global de CATL. "Gracias a nuestra profunda experiencia tecnológica y a nuestro compromiso a largo plazo, CATL está preparada para ser el socio más fiable para los clientes de todo el mundo y para la electrificación global del transporte de mercancías".

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