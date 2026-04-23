CATL presenta seis innovaciones clave (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-CATL presenta seis innovaciones clave: sistemas multiquímicos para redefinir la experiencia de la movilidad energética

BEIJING, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CATL celebró hoy su Super Día de la Tecnología en Pekín, donde presentó la batería de carga ultrarrápida Shenxing de tercera generación, la batería Qilin de tercera generación, la batería de condensación Qilin, la batería híbrida Freevoy de segunda generación, la batería de iones de sodio Naxtra y una solución totalmente integrada de supercarga e intercambio de baterías. Estas innovaciones están diseñadas para satisfacer diversas necesidades de movilidad en diferentes escenarios de uso.

En el evento, el doctor Wu Kai, científico jefe de CATL, explicó sistemáticamente las fortalezas, limitaciones y vías de desarrollo de las diferentes químicas. Señaló que LFP se acerca a su límite teórico de densidad energética, lo que lo hace más adecuado para una hoja de ruta tecnológica centrada en la carga ultrarrápida para lograr un equilibrio óptimo. La alta densidad energética del NCM lo mantiene a la vanguardia de la competencia global, lo que subraya que la densidad energética sigue siendo el indicador clave para el liderazgo. Las baterías de iones de sodio ofrecen un amplio potencial para temperaturas extremas y aplicaciones de almacenamiento de energía. Ya sea desde la perspectiva de las necesidades diferenciadas de los consumidores o desde los puntos de vista de la seguridad energética y el desarrollo social, la industria de las baterías de iones de litio debe impulsar un desarrollo coordinado en múltiples sistemas químicos.

Robin Zeng, presidente y consejero delegado de CATL, destacó en la conferencia que la innovación industrial debe estar impulsada por un riguroso espíritu científico. Para que la tecnología china se globalice, no solo depende de la velocidad y la escala, sino también de la calidad de la innovación, la capacidad de validación y la credibilidad de la marca.

Batería Shenxing de carga ultrarrápida de tercera generación: la carga ultrarrápida y la vida útil ultralarga ya no son una disyuntiva

Desde el punto de vista electroquímico, aumentar las tasas de carga y, al mismo tiempo, proteger la vida útil de la batería depende de un factor principal: el aumento de temperatura, no la corriente de mantenimiento. Como muestra la ecuación de Arrhenius, un aumento de 10 °C en la temperatura de la batería puede duplicar aproximadamente la velocidad de las reacciones secundarias internas, un efecto que puede acortar significativamente su vida útil.

La batería Shenxing de carga ultrarrápida de tercera generación aborda la generación y disipación de calor mediante tres medidas principales: menor producción de calor durante el funcionamiento, mayor propagación térmica y un control de mayor precisión. Como resultado, tras 1.000 ciclos completos, la capacidad de la batería se mantiene por encima del 90 %, logrando un equilibrio óptimo entre una carga ultrarrápida extrema y una vida útil ultralarga.

La batería Shenxing de carga ultrarrápida de tercera generación ha alcanzado lo que se considera la mayor capacidad del sector: una tasa de carga equivalente a 10C y una tasa máxima de 15C. Cargar del 10 al 35 % de SOC (estado de carga) lleva solo 1 minuto; del 10 al 80 % de SOC lleva 3 minutos y 44 segundos; y del 10 al 98 % de SOC lleva 6 minutos y 27 segundos. Incluso a -30 °C en condiciones de frío extremo, cargar del 20 al 98 % de SOC lleva unos 9 minutos.

Además, al combinar la tecnología de autocalentamiento de la batería con una red de supercarga e intercambio de baterías totalmente integrada, el sistema está diseñado para permitir una carga ultrarrápida a baja temperatura que no está limitada por los puntos de carga, ofreciendo tanto carga rápida como intercambio de baterías.

Batería Qilin de tercera generación: más ligera, más resistente, de mayor calidad, redefiniendo la excelencia en vehículos eléctricos

Históricamente, lograr una gran autonomía en vehículos eléctricos de gama alta con baterías LFP se ha basado simplemente en añadir más capacidad, un enfoque que inevitablemente compromete la reducción del peso del vehículo.

La batería Qilin de tercera generación está diseñada para vehículos eléctricos de largo alcance de gama alta, logrando una densidad de energía por celda de 280 Wh/kg y permitiendo una autonomía de 1.000 km, a la vez que admite una carga ultrarrápida de 10C.

La batería ofrece una potencia máxima de 3 MW, duplicando la potencia de la batería de pista Qilin de segunda generación que compitió en Nürburgring (1.330 kW).

El paquete de baterías completo pesa solo 625 kg. En comparación con sistemas LFP equivalentes, esto representa una reducción de peso de 255 kg y un ahorro de espacio de 112 litros. Las métricas de aligeramiento ofrecen beneficios excepcionalmente significativos:

El consumo de energía por cada 100 km disminuye en más de un 6 %, lo que supone un ahorro aproximado de 0,78 kWh por cada 100 km. En una flota de un millón de vehículos que recorren 20.000 km al año, esto equivale a un ahorro de 156 millones de kWh de electricidad y una reducción de 78.500 toneladas de emisiones de CO₂.

Las mejoras en rendimiento y seguridad incluyen una reducción de 0,6 segundos en la aceleración de 0 a 100 km/h, un 12 % menos de riesgo al adelantar, una velocidad en la prueba del alce un 8 % mayor, un ángulo de balanceo de la carrocería un 6,5 % menor, una mejora del 15-25 % en la capacidad de evitar obstáculos y una distancia de frenado aproximadamente 1,44 metros menor.

Se mejora la durabilidad, con una vida útil de los componentes del chasis un 40 % mayor y de los neumáticos más de un 30 %, lo que aumenta los intervalos de sustitución en al menos 10.000 km. Los 112 litros de espacio ahorrados pueden aumentar la altura libre en el habitáculo en al menos 18 mm.

Partiendo del estándar nacional NP (sin propagación térmica), la seguridad se refuerza mediante la "separación termoeléctrica", ya que cada celda incorpora un canal de escape sellado independiente para aislar los eventos térmicos y evitar su propagación, garantizando que "el calor siga la ruta térmica y la electricidad la ruta eléctrica".

Batería condensada Qilin: tecnología de grado aeronáutico aplicada por primera vez a vehículos de pasajeros

La batería de condensación Qilin aplica por primera vez tecnología aeronáutica a vehículos de pasajeros, logrando una densidad energética de celda de 350 Wh/kg y una densidad energética volumétrica de 760 Wh/L, estableciendo un nuevo récord para baterías de producción en masa. Esto permite una autonomía de 1.500 km para sedanes y más de 1.000 km para SUV grandes, con un peso total de la batería inferior a 650 kg.

La batería condensada incorpora un cátodo con alto contenido de níquel y un ánodo de silicio-carbono de baja expansión, lo que aumenta la densidad energética en 50 Wh/kg. Su carcasa, la primera de su tipo fabricada con aleación de titanio de grado aeronáutico, redujo el grosor en un 60 % y el peso en un 30 %, al tiempo que triplicó la resistencia de la unidad y proporcionó 20 Wh/kg adicionales de densidad energética.

Esta tecnología se basa en el programa de aviación eléctrica de CATL, donde los sistemas de 500 Wh/kg han completado la validación del vuelo inaugural en aeronaves de 4 toneladas, y actualmente se está llevando a cabo una validación adicional en aeronaves que superan las 8 toneladas.

Sustituir el electrolito líquido por un sistema condensado elimina los riesgos asociados a fugas y combustión, logrando así la ausencia de fugas y de riesgo de ignición. Asimismo, CATL ha adoptado un nuevo colector de corriente compuesto que actúa como un fusible de rápida autoextinción en casos extremos de cortocircuitos internos.

Batería Super Hybrid de segunda generación del Freevoy: Llevando los híbridos a la era de los 600 km de autonomía totalmente eléctrica.

La batería Freevoy Super Hybrid de segunda generación amplía la autonomía eléctrica hasta 600 km y estandariza la carga ultrarrápida de 10C. Es pionera en una "tecnología superhíbrida" que integra materiales LFP y NCM mediante una mezcla uniforme con gradiente, donde la estructura cristalina de olivino del LFP actúa como núcleo central, lo que permite una hibridación uniforme de materiales LFP y NCM a nivel de partículas de polvo.

Esto permite alcanzar una densidad energética de 230 Wh/kg y aumentar la autonomía en más de un 15 % sin incrementar el peso de la batería en comparación con los sistemas LFP individuales. Esto posibilita una cobertura completa, desde el uso familiar habitual hasta escenarios híbridos de alta gama y versátiles, ofreciendo soluciones óptimas para diversas aplicaciones.

La versión LFP ofrece una autonomía eléctrica pura de hasta 500 km, lo que permite una carga semanal para los desplazamientos diarios. La versión NCM amplía aún más la autonomía eléctrica pura a más de 600 km, con una autonomía total del vehículo superior a 2.000 km, lo que permite una experiencia de doble uso sin interrupciones tanto para la conducción eléctrica diaria como para viajes de larga distancia.

El sistema proporciona 1,5 MW de potencia instantánea con la batería completamente cargada y mantiene 1,2 MW con un 20 % de carga, lo que compensa la degradación de la potencia en condiciones de baja carga. En situaciones todoterreno que requieren una potencia superior a 350 kW, el sistema proporciona más del triple de la potencia necesaria, garantizando un rendimiento constante incluso con niveles de carga bajos.

Entre sus características de seguridad se incluyen un revestimiento inferior reforzado capaz de soportar 1.500 julios de energía de impacto (diez veces el estándar nacional) y un sellado impermeable que permite la inmersión continua en 2 metros de agua durante más de 200 horas sin que se degrade su rendimiento.

Batería de iones de sodio Naxtra: Logrando la industrialización de baterías de iones de sodio a escala de GWh

La batería de iones de sodio Naxtra marca la transición de CATL desde el descubrimiento en laboratorio a la fabricación a gran escala. Al superar sistemáticamente cientos de desafíos de ingeniería, CATL ha logrado la industrialización a nivel de GWh.

En 2026, CATL resolvió con éxito cuatro obstáculos clave para la producción en masa de baterías de iones de sodio: el control extremo del agua, la generación de gas en el carbono duro, la adhesión de la lámina de aluminio y los sistemas de ánodos autoformados, allanando el camino para una implementación fiable a gran escala. La batería de iones de sodio Naxtra entrará en producción en masa a finales de 2026.

Red integrada de supercarga e intercambio de baterías: una arquitectura de reabastecimiento unificada

CATL también presentó una red integrada de supercarga e intercambio de baterías, diseñada como un sistema unificado en lugar de soluciones separadas, basada en tres pilares complementarios: carga doméstica, carga pública e intercambio de baterías, para definir el ecosistema óptimo de recarga de energía. Todas las estaciones de intercambio de baterías para vehículos de pasajeros "Choco-Swap" y camiones pesados "QIJI" estarán equipadas con sistemas de supercarga Shenxing, lo que permite una verdadera sinergia entre carga e intercambio, donde cada estación funciona tanto como nodo de intercambio de baterías como centro de carga de alta potencia.

Las estaciones de carga e intercambio integradas cuentan con subestaciones compactas compartidas y módulos de carga, lo que reduce los pasos de conversión de energía y disminuye la pérdida total de potencia en más de 13 puntos porcentuales en comparación con las estaciones de carga convencionales equipadas con almacenamiento. En situaciones de emergencia, las baterías de la estación pueden descargarse directamente a los puntos de carga, lo que eleva la tasa de utilización del equipo por encima del 85 %. Esto permite una capacidad de servicio tres veces mayor por plaza de aparcamiento en comparación con las estaciones de carga convencionales equipadas con almacenamiento, mientras que el coste de inversión fijo del segmento de supercarga se reduce a tan solo una quinta parte del de sistemas comparables.

CATL lanzó la batería Choco-Swap #26, con arquitectura de alto voltaje de 800 V. La primera versión incluye una de 75 kWh, y próximamente se lanzarán variantes de mayor capacidad, totalmente compatibles con vehículos de 800 V de los segmentos B a C. Con este lanzamiento, el sistema Choco-Swap amplía su cobertura a toda la gama de vehículos, desde el segmento A0 hasta el segmento C.

En cuanto al despliegue de la red, CATL planea construir 4.000 estaciones integradas de recarga e intercambio de baterías para finales de 2026, que abarcarán casi 190 ciudades y una red nacional de autopistas compuesta por 12 corredores verticales y 11 horizontales. Hasta la fecha, la red Choco-Swap ya ha construido 1.470 estaciones en 99 ciudades, y su expansión continúa acelerándose.

Junto con fabricantes de automóviles y socios energéticos, CATL desarrollará conjuntamente una red de intercambio de recargas basada en el intercambio de tecnología, la conectividad fluida y la inversión conjunta. Entre los socios iniciales se encuentran Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling y BAIC, con el objetivo de construir más de 100.000 estaciones de recarga de energía compartida para finales de 2028.

Impulsar soluciones energéticas integrales

Desde cinco productos de baterías que abarcan todo el espectro de materiales hasta una red integrada de supercarga e intercambio de baterías, CATL ha establecido una cadena de valor completa, desde los productos de baterías hasta la infraestructura.

CATL seguirá invirtiendo en investigación avanzada, fabricación a gran escala y colaboración con el ecosistema para acelerar la transición de la innovación puntual a soluciones energéticas integrales, garantizando que los beneficios del progreso tecnológico sean accesibles en todos los casos de uso de la movilidad.

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