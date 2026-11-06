Cavli Wireless presentará P16QS LTE Cat 1bis y Cortex AI en electronica 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cavli Wireless presentará el módulo P16QS LTE Cat 1bis y el asistente de programación Cortex AI en electronica 2026

MUNICH, 6 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Cavli Wireless, proveedor líder de soluciones integrales de IoT, presentará el System-on-Module (SoM) P16QS LTE Cat 1bis y Cortex AI, su asistente autónomo de ingeniería de firmware, en la feria electronica 2026, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en Múnich, Alemania. Visite a Cavli Wireless en el pabellón C2, stand 628, para conocer nuestra gama de módulos 5G, que incluye soluciones 5G RedCap y 5G NR, nuestra oferta de módulos LTE Cat 1bis y la plataforma Cavli Hubble, destinada a la conectividad IoT y la gestión de dispositivos.

Esta presentación refuerza el compromiso de Cavli con la simplificación del desarrollo y la implementación de soluciones IoT, mediante la integración de hardware celular, conectividad, gestión de dispositivos en la nube e ingeniería de firmware basada en inteligencia artificial.

Módulo P16QS LTE Cat 1bis: Habilitando dispositivos IoT inteligentes y conectados

El P16QS de Cavli es un módulo LTE Cat 1bis SoM compacto, diseñado para una amplia gama de aplicaciones conectadas, tales como terminales de pago, altavoces inteligentes, paneles de instrumentos económicos, telemática vehicular, seguimiento de activos y movilidad, así como dispositivos IoT seguros. Combina conectividad celular, comunicaciones inalámbricas locales, procesamiento de aplicaciones y seguridad respaldada por hardware. Equipado con un procesador RISC-V de 32 bits que funciona a 325 MHz, el módulo permite el desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas operativos en tiempo real (RTOS) y proporciona a los fabricantes de equipos originales (OEM) una base sólida para el diseño de dispositivos conectados.

Entre las características clave del P16QS se incluyen:

Conectividad LTE Cat 1bis con velocidades máximas de descarga de 10 Mbps y de subida de 5 Mbps

Procesador RISC-V de 32 bits que funciona a 325 MHz, con procesamiento de aplicaciones integrado

Wi-Fi 6 y Bluetooth Low Energy 5.4 para conectividad inalámbrica local

Elemento seguro integrado e interfaces para NFC, tarjetas inteligentes y lectores de banda magnética, destinados a diseños orientados a pagos

GNSS multiconstelación opcional y eSIM integrada opcional, con gestión de conectividad y dispositivos a través de Cavli Hubble

Encapsulado LGA compacto de 40,0 30,0 2,7 mm, con interfaces para periféricos y pantallas

En electronica 2026, el P16QS formará parte de un concepto de solución para puntos de venta (POS), demostrando cómo los periféricos de pago, el procesamiento local, la conectividad segura y las comunicaciones inalámbricas pueden integrarse en un diseño único basado en módulos. Cavli también presentará otras de sus soluciones LTE Cat 1bis, incluidos los módulos CQ16 y C16QS.

Explore P16QS: https://www.cavliwireless.com/iot-modules/c-series/p16qs

Cortex AI: Conexión directa del desarrollo de firmware con el hardware

Cavli presentará Cortex AI, un asistente autónomo de ingeniería de firmware desarrollado para agilizar el desarrollo de aplicaciones para soluciones basadas en el IoT. Al integrar herramientas de programación, recursos técnicos y pruebas de hardware en un flujo de trabajo unificado, Cortex AI automatiza etapas clave del desarrollo, como la generación de código, la recopilación, la carga de firmware y el arranque del dispositivo. Esto optimiza la validación del firmware, reduce las tareas manuales repetitivas y ayuda a los equipos de ingeniería a acelerar los ciclos de desarrollo. Dependiendo de la complejidad del proyecto y de los requisitos de implementación, Cortex AI tiene como objetivo acortar ciclos de desarrollo que tradicionalmente se medían en meses, reduciéndolos a semanas.

5G en el borde: Prototipos de routers CQM220 RedCap y CQM211 5G NR

Cavli Wireless ofrece una cartera integral de soluciones 5G que abarca módulos 5G RedCap, 5G NR y módulos de grado automotriz, destinados a aplicaciones de IoT para los sectores industrial, empresarial y automotriz. Esta oferta cubre desde implementaciones de gama media, que requieren un equilibrio entre rendimiento, eficiencia energética y coste, hasta aplicaciones que demandan un gran ancho de banda y conectividad multi-gigabit, así como casos de uso en el sector automotriz que exigen estrictos estándares de fabricación. En electronica 2026, Cavli exhibirá prototipos de routers equipados con sus módulos CQM220 5G RedCap y CQM211 5G NR, disponibles en formatos LGA y M.2 para adaptarse a diversas necesidades de integración.

Módulo CQM220 5G RedCap

Basado en la especificación 3GPP Release 17 y equipado con el chipset Qualcomm SDX35, el CQM220 está diseñado para ofrecer una conectividad 5G eficiente en aplicaciones IoT de gama media. Combina 5G RedCap con capacidad de respaldo a LTE Cat 4, procesamiento integrado, GNSS de doble banda y compatibilidad con OpenWrt, lo que lo hace idóneo para gateways industriales, infraestructuras inteligentes, dispositivos sanitarios y sistemas logísticos conectados.

Entre las características clave del CQM220 se incluyen:

Conectividad 5G RedCap con velocidades máximas de descarga de 220 Mbps y de carga de 120 Mbps

Compatibilidad con LTE Cat 4 con velocidades máximas de descarga de 150 Mbps y de carga de 50 Mbps

Chipset Qualcomm SDX35 con procesador Arm Cortex-A7 que funciona a una frecuencia de hasta 1,9 GHz

Compatibilidad con OpenWrt, PCIe Gen2 y conectividad USB 2.0

GNSS de doble banda integrado para aplicaciones IoT que requieren geolocalización

Opciones de factor de forma LGA y M.2

Módulo CQM211 5G NR

El CQM211 es un módulo 5G NR de alto rendimiento, diseñado para aplicaciones de IoT y de máquina a máquina que requieren un gran ancho de banda. Basado en la especificación 3GPP Release 16 y equipado con el chipset Qualcomm SDX61, admite conectividad multigigabit, compatibilidad con LTE Cat 16, agregación de portadores y el sistema operativo Yocto Linux. Este módulo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como routers industriales, gateways de banda ancha, sistemas de vigilancia inteligente y dispositivos de computación en el borde de alto rendimiento.

Entre las características clave del CQM211 se incluyen:

Velocidades máximas de descarga en 5G NR de hasta 2,5 Gbps en modo NSA y 1,5 Gbps en modo SA

Capacidad de respaldo a LTE Cat 16 para la conectividad a través de redes LTE compatibles

Chipset Qualcomm SDX61 con procesamiento Arm Cortex-A7 y capacidades Hexagon DSP

Compatibilidad con agregación de portadoras en 5G y LTE

Soporte para Yocto Linux, PCIe Gen3 y conectividad USB 3.1/2.0

Opciones de factor de forma LGA y M.2

Los visitantes pueden observar ambos módulos integrados en prototipos de routers y explorar cómo sus capacidades de rendimiento e interfaces se ajustan a diversas arquitecturas de dispositivos y requisitos de aplicación.

Cavli Hubble: visibilidad y control más allá del despliegue

Se realizará una demostración en vivo de Cavli Hubble, la plataforma unificada de Cavli Wireless para la conectividad IoT y la gestión de dispositivos. Este entorno basado en la nube integra conectividad celular global, gestión del ciclo de vida de eSIM, monitorización de dispositivos, diagnóstico remoto y gestión de firmware.

La demostración incluirá Hubble Lens, para el acceso remoto mediante comandos AT y diagnóstico; FOTA/DFOTA, para actualizaciones de firmware de forma remota; y Hubble Cloud Connect, para el enrutamiento de datos desde los dispositivos hacia la nube. Estas funcionalidades permiten a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a las empresas gestionar flotas de dispositivos IoT distribuidos, mantener la visibilidad operativa y reducir la necesidad de intervenciones presenciales. Asimismo, se exhibirán dispositivos de clientes que utilizan módulos de Cavli, con el fin de mostrar aplicaciones IoT en entornos reales.

"Desarrollar un producto IoT no debería implicar, automáticamente, perder meses integrando hardware, conectividad, herramientas de firmware y operaciones en la nube", afirmó John Mathew, fundador y consejero delegado de Cavli Wireless.

"Gracias al P16QS diseñado específicamente para facilitar el desarrollo de firmware, al asistente de programación basado en IA de Cavli, a nuestros módulos 5G y a la plataforma en la nube Hubble, nuestro objetivo es crear un proceso de conexión sencillo, desde la fase de desarrollo hasta la implementación".

Cavli360: una conversación en todo el ecosistema IoT

Los visitantes de electronica 2026 en Múnich podrán recoger ejemplares impresos de Cavli360 IoT Magazine – Edition 1 en el stand de Cavli Wireless (pabellón C2, stand 628), o bien acceder a la edición digital escaneando el código QR disponible en dicho stand. Esta edición inaugural, que incluye aportaciones de expertos de Cavli, clientes, socios, distribuidores y analistas del sector, explora temas como el 5G, el IoT impulsado por IA, la evolución hacia el 6G, las tendencias de los mercados regionales y la colaboración en la industria.

Explore o solicite la revista:https://www.cavliwireless.com/cavli360/edition-1.

Acerca de Cavli Wireless

Cavli Wireless es un proveedor global de soluciones integrales de IoT que permite a las organizaciones crear, implementar y gestionar productos conectados a gran escala. El ecosistema integrado de Cavli que abarca desde el hardware hasta la nube combina módulos de IoT celular con conectividad eSIM integrada y Cavli Hubble™, una plataforma basada en la nube para la conectividad IoT y la gestión del ciclo de vida de dispositivos y tarjetas SIM. Gracias a sus módulos celulares diseñados, desarrollados y fabricados en la India para una base de clientes global, Cavli aúna la conectividad eSIM integrada con la gestión de dispositivos a través de Cavli Hubble, ayudando a las empresas a desarrollar, conectar y administrar productos inteligentes. La empresa ofrece soluciones personalizadas respaldadas por asistencia global 24/7.

Acerca de electronica 2026

electronica 2026 tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en el recinto ferial Messe München, en Múnich (Alemania). Esta feria comercial internacional, que se celebra cada dos años, reúne a fabricantes de tecnología, proveedores de componentes, desarrolladores y profesionales del sector para explorar los avances en electrónica, semiconductores, sistemas integrados, conectividad, automatización y tecnologías emergentes.

Soorya Kumar, asociado sénior – Marketing de productoCavli Wirelesssoorya.kumar@cavliwireless.com+91 6282714144cavliwireless.com

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