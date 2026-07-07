CBME China 2026 se celebra del 15 al 17 de julio (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- CBME China 2026 se celebra del 15 al 17 de julio: Donde la industria global de productos para bebés y niños define su próximo capítulo

La mayor feria mundial de maternidad, bebés y niños reúne a más de 2.800 expositores, más de 4.200 marcas y 270.000 m de innovación de vanguardia, posicionando a los compradores en la intersección de la inteligencia de mercado y la excelencia en la fabricación

SHANGHAI, 7 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Organizada por Informa Markets, CBME China2026 se va a llevar a cabo oficialmente del 15 al 17 de julio en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái, consolidándose como la plataforma de referencia donde nacen, se prueban y se lanzan al mercado las tendencias globales de la industria de productos para bebés y niños. La edición de este año transforma 270.000 metros cuadrados distribuidos en ocho pabellones especializados en la muestra más completa del sector sobre las últimas novedades y quién puede ofrecerlas.

Aquí se reúne el mercado global de productos para bebés y niños, valorado en 88.000 millones de dólares, con el fin de descubrir las demandas futuras de los consumidores, conectar con la infraestructura de fabricación necesaria para satisfacerlas y asegurar las ventajas competitivas que definen a los líderes del mercado.

El motor de tendencias: donde la industria ve su futuro primero

CBME China 2026 no solo refleja las tendencias del mercado, sino que las crea. Los compradores serán testigos de la convergencia de los cambios en el comportamiento del consumidor y la innovación de productos en todas las categorías principales:

Movilidad y seguridad: Cochecitos y sillas de coche: La demanda global de diseños ligeros y compatibles con sistemas de viaje se ve impulsada por chasis de fibra de carbono, sistemas de suspensión todoterreno y mecanismos de plegado con una sola mano, diseñados para padres urbanos que no renuncian a la portabilidad. En las sillas de coche, la certificación i-Size, la rotación de 360° y la ventilación inteligente son ahora requisitos básicos, y los expositores integran sistemas de detección y amortiguación EPP que convierten el equipo de seguridad en un asistente para padres.

Esenciales para el cuidado diario: Alimentación, baño e hygiene: El auge de la alimentación de precisión y la crianza con productos hipoalergénicos se ve acompañado por calientabiberones inteligentes, extractores de leche portátiles e innovaciones en la alimentación anticólicos. En el baño y el cuidado, la tendencia hacia los ingredientes naturales y las fórmulas hipoalergénicas impulsa la demanda de productos suaves para el cuidado de la piel y la higiene. La categoría de pañales y toallitas está evolucionando rápidamente con tecnología inteligente de detección de humedad, materiales biodegradables y diseños transpirables ultrafinos que responden a las exigencias de rendimiento y sostenibilidad.

Hogar inteligente y pequeños electrodomésticos: Los pequeños electrodomésticos de cocina y del hogar ya no son un elemento secundario, sino un sector de compras especializado. Monitores para bebés con IA, cunas adaptables y ecosistemas para bebés integrados con IoT se exhiben junto con herramientas comerciales implementables en la AI Featured Zone, donde la tecnología se une a la generación de ingresos.

Moda infantil: La zona de ropa para bebés responde a la demanda global de seguridad certificada con proveedores prefiltrados por OEKO-TEX, algodón orgánico, tejidos funcionales y diseños unisex que prolongan la vida útil del producto. Para los compradores europeos y norteamericanos, esto elimina meses de verificación de cumplimiento.

Capacidad de fabricación a la altura de la velocidad del mercado

La identificación de tendencias no significa nada sin la infraestructura para aprovecharla. CBME China 2026 ofrece ambos en igual medida.

La Zona de Fabricación Inteligente muestra las capacidades de producción que impulsan la optimización de costes del 50-60% de la industria a través de asociaciones directas OEM/ODM. Los compradores obtienen acceso a fábricas integradas con MES/ERP que cuentan con líneas de producción automatizadas, inspección de calidad impulsada por IA y trazabilidad digital: proveedores que ofrecen flexibilidad en lotes pequeños, creación rápida de prototipos y producción de múltiples SKU con certificaciones ISO, CE, ROHS y GOTS ya implementadas.

La Zona de Exportación de Productos consolida fábricas precertificadas y productos más vendidos a nivel mundial comprobados, lo que reduce los plazos de investigación de proveedores tradicionales de meses a días. Aquí es donde la madurez de la fabricación se une a la preparación del mercado, lo que permite a los compradores pasar de la identificación de tendencias a las órdenes de compra en un solo viaje de abastecimiento.

Lo que experimentarán los compradores

Ocho salas de descubrimiento especializadas

Más allá de las categorías de productos principales, CBME China 2026 ofrece a los compradores un acceso sin precedentes a oportunidades emergentes e innovación intersectorial:

El Programa Nuevas Estrellas selecciona más de 100 marcas con menos de cinco años de antigüedad, previamente evaluadas en cuanto a madurez de fabricación y cumplimiento de normativas internacionales, lo que proporciona a los compradores acceso prioritario a marcas emergentes antes de que lleguen a los canales de distribución convencionales.

La Zona de Nuevos Productos funciona como el laboratorio de innovación de la industria, presentando formatos minoristas de vanguardia, experiencias de consumo impulsadas por IA y conceptos de productos experimentales que definirán la evolución de la categoría en los próximos 3 a 5 años.

La Zona Destacada de IA conecta la tecnología y el comercio, mostrando herramientas comerciales con IA, plataformas de análisis predictivo y soluciones integradas con IoT que transforman la eficiencia operativa y la interacción con el cliente.

La Zona de Juguetes con IAy Propiedad Intelectual y la Zona de Juguetes Creativos y Tendencias presentan figuras con licencia de propiedad intelectual, productos de anime, robots educativos con IA y hardware de aprendizaje con certificación STEM, el segmento de mayor crecimiento en el mercado mundial del juguete. Los compradores descubren oportunidades de diferenciación de productos, como juegos de alimentación con personajes de dibujos animados, accesorios para cochecitos con temática de superhéroes y textiles para bebés fruto de colaboraciones con museos, que les permiten obtener una posición destacada en los estantes y mayores márgenes de beneficio.

La Zona de Cuidado para Adultos Mayores ofrece una oportunidad estratégica para ampliar la cartera de productos, incluyendo nutrición, cuidado personal y dispositivos inteligentes para la salud. Esto permite a los minoristas de productos para bebés y niños captar de forma natural el mercado del cuidado de adultos mayores sin necesidad de crear redes de proveedores completamente nuevas.

Una credencial, dos eventos: CBME China se une a Licensing Expo China

Cada credencial de CBME China 2026 otorga acceso gratuito a Licensing Expo China (LEC), el principal mercado de licencias de propiedad intelectual y marcas de Asia, que reúne a más de 1.500 titulares de propiedad intelectual de franquicias de entretenimiento globales, personajes de anime, marcas deportivas, museos de arte y propiedad intelectual digital emergente. LEC proporciona acceso directo a los titulares de derechos y a alianzas de marca listas para implementar que diferencian las líneas de productos y logran un posicionamiento premium. Su credencial de CBME China le da acceso a todo este ecosistema de oportunidades de licencias sin coste adicional, donde la innovación de productos se une al poder de la narración.

Redes, conocimiento e inteligencia de mercado

Más allá del área de exposición, CBME China 2026 ofrece:

Foros sectoriales y seminarios sobre tendencias con líderes mundiales del comercio minorista, analistas del comportamiento del consumidor y expertos en la categoría.

Programas de búsqueda de proveedores y compradores con reuniones programadas según las prioridades de compra.

Demostraciones de productos en vivo que muestran aplicaciones reales y validación del rendimiento.

Talleres de certificación y cumplimiento normativo que abordan los requisitos regulatorios regionales en los principales mercados de exportación.

La industria se reúne aquí

CBME China 2026 es el lugar donde los fabricantes exhiben sus últimas capacidades, las marcas lanzan sus innovaciones más audaces y los compradores aseguran los productos y las alianzas que definirán su posicionamiento competitivo en los próximos años. Aquí, la industria global de productos para bebés y niños no solo hace negocios, sino que decide cuál será su próximo paso.

CBME China 2026 es donde las nuevas tendencias de la industria se convierten en sus próximos pedidos.

15-17 de julio de 2026. NECC Shanghai.

La asistencia al evento es gratuita para quienes se registren previamente; solo es necesario registrarse en www.cbmexpochina.com

Acerca de CBME China

Organizada por Informa Markets, CBME China es la plataforma comercial más grande e influyente del mundo para productos de maternidad, bebés y niños. Como evento líder del sector que marca tendencias, CBME China conecta a compradores globales con fabricantes, marcas e innovadores a lo largo de toda la cadena de suministro, brindando un acceso incomparable a la innovación de productos, alianzas de fabricación, información de mercado y las perspectivas estratégicas que impulsan el liderazgo de la industria.

Para consultas de prensa, solicitudes de entrevistas o acreditaciones de prensa, contactar con: cbmexpochina@informa.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cbme-china-2026-se-celebra-del-15-al-17-de-julio-302818288.html