CCTV+: 13º Foro Mundial de Medios de Vídeo con un llamamiento a amplificar la voz del Sur Global (1)

-CCTV+: Se celebra en Xi'an el 13º Foro Mundial de Medios de Vídeo con un llamamiento a amplificar la voz del Sur Global

XI'AN, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Reunión de Inauguración del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y el 13º Foro Mundial de Medios de Video (VMF) se inauguraron el jueves en Xi'an, provincia de Shaanxi, noroeste de China, reuniendo a funcionarios gubernamentales y líderes de medios internacionales para explorar el papel de los medios en la gobernanza global y emitiendo un llamamiento a trabajar juntos para amplificar las voces del Sur Global.

Con el tema "Creación de consenso para beneficios compartidos: el papel de los medios en la gobernanza global", el foro ha reunido a más de 300 invitados, incluidos jefes de organizaciones internacionales e instituciones de medios de 40 países y regiones, así como representantes de embajadas en China.

El evento de dos días está patrocinado conjuntamente por CCTV Video News Agency (CCTV+), el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Xi'an del Partido Comunista de China (PCC) y la Oficina de Shaanxi del Grupo de Medios de China (CMG), con la ayuda de la Red de Televisión Global de China (CGTN).

El foro vio el lanzamiento oficial del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global, una nueva plataforma iniciada por el CMG que tiene como objetivo profundizar la colaboración entre los medios de comunicación del Sur Global, fomentar la cooperación práctica, el intercambio de contenidos, la formación profesional y las producciones conjuntas, así como fomentar el diálogo y la investigación entre los socios de medios participantes.

Se ha establecido bajo los principios rectores de promover la consulta igualitaria, el desarrollo común y mejorar el poder del discurso del Sur Global, y ya ha contado con la participación de 528 organizaciones de medios de 114 países y regiones.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, y el presidente uruguayo, Yamandu Orsi, enviaron cartas de felicitación expresando sus mejores deseos para el éxito total del foro y elogiando el lanzamiento del nuevo mecanismo de cooperación.

En un discurso de apertura, Zhao Yide, secretario del Comité Provincial de Shaanxi del Partido Comunista de China (PCC) y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Shaanxi, afirmó que la provincia de Shaanxi, si bien actúa como sede del foro, está dispuesta a fortalecer aún más la cooperación y los intercambios con organizaciones de medios de varios países para lograr un mayor progreso en la industria de los medios y promover un aprendizaje mutuo más profundo entre las civilizaciones.

Shen Haixiong, jefe adjunto del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCC y presidente de China Media Group, afirmó en su discurso que mientras el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y transformación, la Iniciativa de Gobernanza Global propuesta por el presidente chino Xi Jinping aborda directamente las necesidades más apremiantes y urgentes de los países del Sur Global.

Dijo que el CMG inició el establecimiento del Mecanismo de Asociación de Medios del Sur Global para trabajar junto con sus homólogos de los medios internacionales en la exploración de la responsabilidad de los medios en la gobernanza global, y enfatiza la importancia de defender el profesionalismo periodístico, abrazar la transformación tecnológica, construir puentes para el diálogo y centrarse en la cooperación para el desarrollo.

El CMG está dispuesto a trabajar mano a mano con sus socios de medios del Sur Global para aprovechar la oportunidad de avanzar juntos, contribuyendo con su sabiduría y fuerza compartidas para construir un orden mundial más justo, más inclusivo y mejor, dijo Shen.

En el momento simbólico del lanzamiento del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global, funcionarios y líderes de medios chinos se unieron a otros invitados internacionales, entre ellos Ahmed Nadeem, Secretario General de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, Abelrahim Suleiman, Director General de la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, Juan Carlos Isaza, Director Ejecutivo de la Alianza Latinoamericana de Información, y Anthony Greene, Presidente de la Unión de Radiodifusión del Caribe, para inaugurar oficialmente el mecanismo.

En el foro, los invitados compartieron sus puntos de vista sobre temas como el papel y la responsabilidad de los medios en la gobernanza global, el logro de un orden de comunicaciones global más equitativo y la promoción del aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

Omar Razzaz, ex primer ministro de Jordania, afirmó que, como miembro del Sur Global, Jordania cree firmemente que la unidad y la colaboración son la única manera de afrontar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades. Señaló que el Mecanismo de Asociación de Medios del Sur Global permite a las organizaciones de medios de varios países trascender las diferencias regionales y culturales y mejorar conjuntamente el poder del discurso internacional del Sur Global.

Patrick Muyaya, ministro de Información y Medios y Portavoz del Gobierno de la República Democrática del Congo, afirmó que los medios del Sur Global deberían pasar de ser meros observadores de narrativas globales a convertirse en los principales impulsores de sus propias historias. También cree que el nuevo Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global no es sólo una respuesta proactiva a las necesidades de la era actual, sino también una plataforma importante para mejorar la capacidad de los medios, profundizar la cooperación en la producción de contenidos y estimular la innovación.

Nguyen Thanh Lam, presidente de Televisión de Vietnam, dijo que el mecanismo ayudará a los medios del Sur Global a profundizar aún más el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias e impulsar la co-creación de contenidos, al tiempo que amplificará las voces de unidad, responsabilidad e innovación ante audiencias globales.

Mederbek Shermetaliev, director de la Agencia Nacional de Noticias Kabar de Kirguistán, afirmó que fortalecer la comunicación y la cooperación entre los medios del Sur Global ayuda a promover un orden de comunicación internacional más justo y razonable. Dijo que el nuevo Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global está comprometido a garantizar que las voces de todos los países sean escuchadas plenamente y promover un desarrollo más equilibrado del panorama de los medios globales.

Agnes Nguna, directora general de Kenya Broadcasting Corporation, afirmó que los países africanos están ansiosos por utilizar sus propias voces para contar sus propias historias y transmitir una imagen verdadera y completa de sus naciones al mundo. Dijo que confía en que el Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global brindará valiosas oportunidades para los medios de comunicación de todo el continente y permitirá que África "ya no susurre en los rincones ni suplique por un lugar junto al fuego de otra persona".

Jorge Luis Palenque, consejero delegado y director general de Radio y Televisión Popular de Bolivia, dijo que el foro ha impulsado a todas las partes a repensar el papel que deben desempeñar los medios del Sur Global en la construcción conjunta de un sistema de gobernanza de medios más equilibrado.

Líderes de múltiples organizaciones de medios internacionales, principales medios de comunicación globales y misiones diplomáticas en China también enviaron mensajes en video que se mostraron en el evento, expresando su voluntad de trabajar estrechamente con sus pares de medios del Sur Global, utilizar el diálogo para eliminar prejuicios y hacer esfuerzos conjuntos para generar consenso, promoviendo así un ecosistema de medios más equilibrado, inclusivo y sostenible.

En el foro también se anunciaron o dieron a conocer una serie de resultados importantes de la cooperación con los medios.

El CMG ha trabajado en colaboración con grupos de medios y universidades para establecer el Centro de Capacitación de Medios del Sur Global en la ciudad de Sanya, en la provincia insular de Hainan, en el sur de China, con el objetivo de promover el intercambio de talentos en los medios entre los países del Sur Global, cultivar la ética profesional y explorar innovaciones tecnológicas.

CGTN también lanzó oficialmente el jueves tres canales especializados en plataformas gratuitas de televisión en streaming con publicidad (FAST), que ofrecen una variedad de programación a los espectadores de todo el mundo. Los canales recientemente lanzados (CGTN Global Biz, China Travel y Discovering China) se transmitirán las 24 horas del día, los 7 días de la semana en 15 importantes plataformas FAST internacionales, y llegarán a casi 200 millones de espectadores en todo el mundo.

En el evento también se dieron a conocer los resultados de un informe de investigación de una encuesta de opinión global titulado "La visión del mundo del Sur Global". Tras una extensa encuesta a más de 9.000 encuestados, se reveló que los temas de gobernanza global que más preocupan a los países del Sur Global son la pobreza, la seguridad alimentaria y la protección, y más del 70 por ciento de los encuestados esperan reformas en el sistema de gobernanza global.

También se dio a conocer el programa coproducido "Voces del Sur Global", que muestra las reflexiones y exploraciones de los países del Sur Global sobre el fortalecimiento de la gobernanza global.

En el foro también se lanzó el proyecto de cocreación "Global South Stories", que ya ha atraído a creadores talentosos de 73 países y regiones de todo el mundo para compartir sus perspectivas únicas. CGTN también se ha asociado con medios de comunicación de todo el mundo para coproducir un programa especial denominado "Voces del Sur Global", con el objetivo de romper las barreras del discurso y garantizar que las voces del Sur Global sean escuchadas en todo el mundo.

Para lograr un mayor intercambio de contenidos y una innovación tecnológica conjunta junto con sus socios de medios del Sur Global, CCTV+ ha desarrollado de forma independiente la plataforma Global South Media Nexus, cuyo objetivo es empoderar a los socios de medios del Sur Global mediante el uso de medios de alta tecnología para mejorar su eficiencia operativa.

La ciudad anfitriona del foro, Xi'an, también dio a conocer la personalidad digital de IA "A-Yong", cuyo objetivo es promover la ciudad aprovechando tecnologías digitales inteligentes y puede interactuar con audiencias globales en múltiples idiomas, presentando al mundo el encanto único y el profundo patrimonio de la antigua ciudad.

Establecido por CCTV+ en 2011, el VMF se enfoca en la difusión de contenido de video e innovaciones tecnológicas y sirve como una plataforma clave de intercambio anual para usuarios y socios de medios globales. El evento se ha convertido ahora en un foro global de primer nivel, que atrae una amplia participación de organizaciones de medios y profesionales de todo el mundo.

