CCTV+: CMG lanza 3 canales FAST especializados, alcanzando a 200 millones de espectadores en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Global Television Network (CGTN), la rama internacional de China Media Group (CMG), lanzó oficialmente el jueves tres canales especializados en plataformas de televisión en streaming gratuitas con publicidad (FAST), ofreciendo una variedad de programación a los espectadores de todo el mundo.

Los nuevos canales —CGTN Global Biz, China Travel y Discovering China— se emitirán ininterrumpidamente a través de 15 importantes plataformas internacionales de streaming, alcanzando a casi 200 millones de espectadores en todo el mundo. Esto representa un paso crucial en la exploración, por parte de CMG, de nuevos formatos de negocio dentro de su estrategia de comunicación internacional.

Los canales se lanzaron en la Reunión Inaugural del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y en el 13º Foro Mundial de Medios de Vídeo (VMF), que se inauguró el jueves en la antigua ciudad de Xi'an, en la provincia de Shaanxi, al noroeste de China.

Los tres nuevos canales se centrarán en ofrecer contenido específico que satisfaga las demandas de las audiencias extranjeras.

El canal CGTN Global Biz tiene como objetivo establecer una plataforma de servicio de información financiera disponible las 24 horas. Con noticias financieras en tiempo real, análisis de mercado y entrevistas en profundidad, ayudará a los espectadores de todo el mundo a comprender las últimas políticas económicas y tendencias del mercado chino.

El canal China Travel busca destacar las tendencias turísticas y de estilo de vida de China, sirviendo como una ventana para que el mundo comprenda mejor la vibrante oferta cultural de la China actual.

El canal Discovering China mostrará una selección de documentales que reflejan los logros de la modernización china y destacan los intercambios y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones, presentando una visión panorámica del camino del desarrollo de China junto con el encanto cultural del país.

Según CGTN, los tres canales emitirán seis horas diarias de programación original, que se transmitirán en bucle diario, con contenido procedente de los recursos de producción de alta calidad de la organización.

Desde 2023, CGTN ha estado trabajando para impulsar el medio FAST y ya ha promocionado el canal CGTN English Channel y el canal de documentales en las principales plataformas FAST globales.

Como formato de negocio emergente y de rápido crecimiento en el mercado televisivo mundial en los últimos años, FAST TV se caracteriza por su contenido especializado, una marca reconocible, una programación accesible y apoyo operativo a través de la publicidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815584/image_5016366_26015404.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-cmg-lanza-3-canales-fast-especializados-alcanzando-a-200-millones-de-espectadores-en-todo-el-mundo-302609113.html