CCTV4: Cobertura especial de la APEC: Se emitirá el programa Shenzhen Engagement

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre de la APEC 2026 se celebrará en Shenzhen, provincia de Guangdong, del 18 al 19 de noviembre, lo que atraerá la atención mundial. El Centro de Programación Global para China de China Media Group ha instalado un estudio de primera línea en Shenzhen. Del 13 al 19 de noviembre, China News lanzará una cobertura especial sobre la APEC: Shenzhen Engagement en sus franjas horarias principales del mediodía y la tarde. Con una perspectiva internacional y centrada en el tema de "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para la prosperidad común", la cobertura especial presentará una imagen completa y multidimensional de la Cumbre de la APEC en Shenzhen a través de una amplia gama de formatos informativos, que incluyen transmisiones en vivo, debates en estudio, entrevistas de alto perfil y transmisiones en vivo con medios integrados.

Se invitará a representantes del Instituto de Desarrollo de China (Shenzhen) y de otras instituciones al estudio para debatir nuevos modelos de gobernanza global en el marco de la cooperación de APEC, en el contexto de los temas clave de la cumbre.

APEC Face to Face, un segmento de entrevistas de alto nivel, contará con conversaciones exclusivas con dignatarios asistentes, altos funcionarios de las economías de la APEC, líderes de la industria, figuras empresariales, directores de corporaciones multinacionales y expertos de reconocidos centros de investigación. Combina entrevistas exhaustivas con entrevistas realizadas in situ para abordar los temas más candentes de la cooperación en Asia-Pacífico.

El programa multimedia integrado "Los nuevos monumentos de Shenzhen" utiliza seis conjuntos de monumentos emblemáticos de Shenzhen como hilo conductor de su narrativa. Integra retransmisiones en directo desde dispositivos móviles, exploración inmersiva, vídeos destacados y entrevistas en profundidad para ofrecer una visión panorámica de los logros de desarrollo de Shenzhen y su experiencia práctica como pionera de la reforma y apertura de China y motor fundamental del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong y Macao.

Cobertura especial de la APEC: El programa Shenzhen Engagement se emitirá en el canal CCTV-4 (Canal Internacional Chino) del China Media Group a las 12:00 y a las 18:00 horas, del 13 al 19 de noviembre. ¡Manténganse al tanto!

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