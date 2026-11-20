(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A lo largo de cuatro episodios, Our Home, Our Yangtze narra una década de cambios en el Cinturón Económico del Río Yangtze por medio de cuatro narradores inusuales: Un pez, un kilovatio-hora de electricidad, un microchip y un contenedor de transporte. Sus historias sirven para explorar la conservación ecológica, la modernización industrial, el crecimiento impulsado por la innovación y una mayor apertura.

Un pez nada por aguas cristalinas y orillas verdes, siendo testigo de la paciencia y las recompensas de la conservación. Un kilovatio-hora recorre fábricas y ciudades, revelando el pulso de la renovación industrial. Un microchip viaja del laboratorio a la línea de producción, registrando el desarrollo y los avances de la innovación. Un contenedor marítimo cruza puertos y rutas marítimas, trazando un mundo comercial cada vez más amplio.

Cada uno de los episodios es independiente, pero se hace eco de los demás. A través de la vida, la energía, la inteligencia y el movimiento de mercancías, la serie refleja la transformación del Cinturón Económico del Río Yangtsé.

Gracias a la combinación del realismo documental con la expresión poética, la serie encuentra lo épico en lo cotidiano, y permite así que una década de transformación se desarrolle a través de una migración, un encendido de luz, un cálculo y una partida.

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