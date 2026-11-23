(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 23 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Las Llanuras Centrales de China se iluminaban hace 3.000 años con el resplandor de los hornos de fundición de bronce, anunciando el surgimiento de una gran civilización. Los antiguos chinos realizaban fundiciones de vasijas de bronce con fines rituales, utilizándolas para encarnar sus valores y creencias, honrar a las deidades, traer la paz al pueblo y establecer el orden social. Tres milenios después, los intrincados diseños e inscripciones de estos artefactos conservan recuerdos del mundo natural, la patria y la familia. Estas tradiciones no se han desvanecido con el paso del tiempo; por el contrario, se han transmitido de generación en generación, permaneciendo como parte perdurable de la vida china.

El documental "Ecos de la Civilización de la Edad de Bronce", producido por el Centro de Programas Chinos Globales de China Media Group (CMG), se emitirá cada noche por medio de CCTV International (CCTV-4) del 23 al 28 de noviembre, a las 19:30 horas.

La serie de seis episodios incluye: "Una cena a través del tiempo", "Cuando suenan las campanas", "La llama eterna", "Forjando un legado", "Canciones de las praderas" y "Un festín de Qin". Basándose en monumentales artefactos de bronce de colecciones de museos, el documental entrelaza la recreación del patrimonio cultural inmaterial, representaciones de ópera tradicional, celebraciones festivas, tradiciones ceremoniales y la vida cotidiana. A través de estas historias, explora una pregunta fundamental: ¿Cómo ha perdurado y florecido la civilización china, tan brillante como una galaxia de estrellas, a lo largo de miles de años?

Gracias a la combinación de grabaciones en exteriores, efectos visuales digitales y un diseño visual cuidadosamente elaborado, la serie proporciona una representación multidimensional sobre cómo las tradiciones rituales y musicales se han transmitido a través de la cultura popular. Destaca el valor perdurable y el atractivo singular de los tesoros culturales de China, mostrando cómo siguen encontrando nuevas expresiones en la vida contemporánea.

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