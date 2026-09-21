CCTV4: La gala de Medio Otoño de CMG celebra un reencuentro mundial en la tierra natal de Chang'e

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 21 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Una de las tradiciones más populares asociadas al Festival del Medio Otoño es la leyenda de Chang'e, quien, para evitar que Peng Meng, el aprendiz de su marido, robara un elixir de la inmortalidad, lo consumió ella misma y voló a la Luna. El relato completo más antiguo de esta leyenda se encuentra en el texto filosófico del siglo II a. C. titulado Huainanzi. La obra, que es una recopilación de ensayos basada en los debates académicos celebrados en la corte de Liu An, príncipe de Huainan, contiene también el primer registro sistemático de los jieqi: los 24 términos solares que se observan en China desde la antigüedad para predecir los cambios meteorológicos y orientar la agricultura.

Como ciudad anfitriona de la Gala del Festival del Medio Otoño de la CMG de este año, Huainan se inspira en su rico patrimonio para crear una velada memorable de celebración y reencuentro familiar. Situada a orillas del río Huaihe, en la provincia de Anhui, la ciudad ofrece un entorno encantador y romántico para una velada de música y entretenimiento bajo la luna llena. Las actuaciones también utilizarán tecnología de vanguardia, como la inteligencia artificial, la robótica y los drones, para reinterpretar las tradiciones del Festival del Medio Otoño ante un público internacional.

Entre los momentos más destacados de la velada se encuentran el dúo de la cantante británica Sarah Brightman con el artista chino Zhou Shen en The Music of the Night; y la interpretación de Clair de Lune y May We All Be Blessed with Longevity por medio del virtuoso del pipa Fang Jinlong, la violonchelista croata Ana Rucner y el pianista alemán Oskar Roman Jezior. También participarán dos de las estrellas del último éxito de taquilla chino, Dear You: Li Sitong y Wu Shaoqing.

El Festival del Medio Otoño, que se celebra el día 15 del octavo mes lunar, lleva siglos reuniendo a familias y seres queridos. En la cultura china, la luna llena es un símbolo de reencuentro y de añoranza compartida, una imagen que también evoca un sentimiento universal de romanticismo y conexión.

La gala del Festival del Medio Otoño de la CMG 2026 se va a retransmitir a nivel mundial desde Huainan el día 25 de septiembre a las 20:00, hora de Pekín.