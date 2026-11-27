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PEKÍN, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La poesía china clásica tiene una historia que se remonta a miles de años atrás. Vivió una época dorada durante las dinastías Tang y Song, entre los siglos VIII y XIII, periodo en el que florecieron poetas como Li Bai, Du Fu, Su Shi y Li Qingzhao. Sus obras, si bien a menudo retratan emociones humanas universales y detalles sencillos de la vida cotidiana, son celebradas también por su capacidad para encarnar la sabiduría y el espíritu de la nación china.

Sin embargo, a pesar de sus orígenes ancestrales, la poesía clásica china conserva una resonancia sorprendente incluso hoy en día, tal como revela una nueva producción televisiva de CMG. Partiendo de las experiencias reales de varios extranjeros que residen en China, Un poema, un mundo emplea interpretaciones accesibles e historias auténticas y conmovedoras para vincular estrechamente la poesía clásica con la vida contemporánea. Al hacer referencia a los Trescientos poemas de la dinastía Tang —una antología recopilada a mediados del siglo XVIII— y a Poemas de mil maestros —que reúne versos tanto de la dinastía Tang como de la dinastía Song—, Un poema, un mundo invita al público, tanto en China como en el extranjero, a descubrir —a través de la poesía clásica— más sobre la cultura china, así como sobre el estilo de vida, los valores y las aspiraciones espirituales del pueblo chino.

Lanzada en el marco de la Conferencia Mundial de la Lengua China de 2026, la iniciativa Un poema, un mundo tiene como objetivo, a lo largo de seis episodios, promover el aprendizaje del idioma chino, el estudio de la cultura china tradicional y los intercambios literarios con otros países.

El primer episodio de Un poema, un mundo se emitirá el 29 de noviembre en CCTV-4, el canal internacional chino de China Media Group.

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