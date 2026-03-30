CD PROJEKT RED SE UNE A ZERO LATENCY VR PARA LLEVAR EL CYBERPUNK 2077 A LA REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA

(Información remitida por la empresa firmante)

Night City cobrará vida en una nueva experiencia de realidad virtual basada en la ubicación, diseñada para ofrecer libertad, intensidad y momentos compartidos únicos

MELBOURNE, Australia, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y la mente maestra detrás de la red de realidad virtual de libre movimiento basada en la ubicación más grande del mundo, ha anunciado una nueva colaboración con CD PROJEKT RED para llevar el galardonado universo de Cyberpunk 2077 a su formato de realidad virtual a gran escala.

Cyberpunk 2077 es un juego de rol de acción y aventura de mundo abierto ambientado en Night City, una oscura megalópolis futurista obsesionada con el poder, el glamour y las modificaciones corporales. Los jugadores encarnan a V, un mercenario con mejoras cibernéticas que se enfrenta a las fuerzas más poderosas de la ciudad en una lucha por la gloria y la supervivencia. Creado por el estudio responsable de la saga The Witcher, Cyberpunk 2077 ha alcanzado una audiencia global desde su lanzamiento en 2020, cosechando elogios por su narrativa, su jugabilidad y la inmersión que ofrece su mundo abierto.

Esta novedosa experiencia presencial, basada en el universo de Cyberpunk 2077, está diseñada específicamente para la tecnología de movimiento libre y sin ataduras de Zero Latency VR. Permitirá a los jugadores desplazarse físicamente juntos por un espacio compartido, ofreciendo una nueva forma de explorar el mundo de Cyberpunk 2077. Se trata de una experiencia completa que captura la atmósfera y el estilo de Night City más allá de su formato original en pantalla, tal como se ve en el videojuego original.

"Cyberpunk 2077 es uno de los mundos más imaginativos del entretenimiento modern", declaró Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "Lo que hace especial a esta colaboración es su perfecta sintonía con lo que mejor sabemos hacer. Las experiencias de Zero Latency se centran en la libertad de movimiento y la adrenalina compartida, y Night City es un mundo que invita a ser explorado a escala humana. CD PROJEKT RED son expertos en su campo, y estamos deseando crear una nueva e inolvidable aventura".

Inspirada en el mundo de Cyberpunk 2077, pero sin ser una adaptación directa del videojuego, la experiencia se desarrollará específicamente para la red global de recintos de Zero Latency VR, aprovechando grandes estadios, auriculares inalámbricos y el movimiento de todo el cuerpo para ofrecer una aventura de realidad virtual social y totalmente inmersiva, diferente a todo lo disponible actualmente.

Se anunciarán más detalles sobre la experiencia en una fecha posterior. La experiencia inmersiva de realidad virtual de Cyberpunk 2077 se lanzará en los centros Zero Latency VR de todo el mundo.

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es pionera a nivel mundial en entretenimiento inmersivo, superando los límites de lo posible en experiencias basadas en la ubicación. Como la mayor red de realidad virtual de libre movimiento del planeta, con más de 150 ubicaciones de vanguardia en 30 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de las emociones fuertes pueden vivir sus fantasías más salvajes.

ACERCA DE CD PROJEKT RED:

CD PROJEKT RED es un estudio de desarrollo de videojuegos fundado en 2002. Entre sus títulos más destacados se encuentran el juego de rol futurista Cyberpunk 2077 y su expansión de suspense y espionaje Phantom Liberty, además de la saga The Witcher, que incluye The Witcher 3: Wild Hunt y sus dos expansiones. CD PROJEKT RED también creó la galardonada serie de anime de Netflix Cyberpunk: Edgerunners, ambientada en el mismo universo que el juego. CD PROJEKT RED forma parte del Grupo CD PROJEKT. CD PROJEKT S.A. cotiza en la Bolsa de Varsovia (ISIN: PLOPTTC00011).

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Luke MitchellDirector de RR. PP. y Comunicación+61 (0) 413614412luke.mitchell@zerolatencyvr.com

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