CDTL presentará sus sistemas E-Drive y EMB en IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HANNOVER, Alemania, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CDTL, desarrollador de sistemas de propulsión eléctrica (e-drive), frenado electromecánico (EMB) y tecnologías de actuación de chasis para vehículos comerciales, presentará sus últimas tecnologías y soluciones de propulsión eléctrica y EMB para una gama completa de aplicaciones en vehículos comerciales en la feria IAA Transportation 2026 de Hannover.

Bajo el lema "E-Drive + EMB: definiendo la actuación para vehículos comerciales autónomos", CDTL presentará cómo las tecnologías de propulsión y frenado pueden dar soporte a la capa de accionamiento físico de los vehículos comerciales de próxima generación.

A medida que los vehículos comerciales se electrifican, se automatizan y pasan a estar definidos por software, la industria trasciende el ámbito de cómo estos perciben el entorno y toman decisiones para abordar una cuestión más fundamental:

¿Cómo se convierten de manera fiable las órdenes digitales en movimiento real del vehículo?

CDTL considera el sistema E-Drive distribuido y EMB dos áreas clave de la actuación en el vehículo. El sistema E-Drive distribuido gestiona la propulsión y el par motor en la rueda mediante un control independiente, mientras que EMB transforma las órdenes de frenado directamente en fuerza de frenado en la rueda a través de un accionamiento electromecánico.

En la feria IAA Transportation 2026, CDTL destacará su eje eléctrico distribuido EA5000NP para vehículos comerciales pesados y su sistema EMB, junto con productos de propulsión eléctrica para camiones pesados, autobuses urbanos y aplicaciones de transporte público avanzadas.

La tecnología E-Drive distribuida de CDTL ya se utiliza en diversas plataformas de vehículos comerciales y escenarios operativos, lo que proporciona una base de eficacia demostrada en condiciones reales para el siguiente paso de la empresa hacia una capacidad de propulsión y frenado más integrada.

Visite a CDTL en el pabellón 21, stand D37.

IAA Transportation 2026

Día de prensa: 14 de septiembre de 2026

Exposición: 15–20 de septiembre de 2026

Hannover, Alemania

Acerca de CDTL

Hangzhou Contemporary e-Drive Technology Co., Ltd. (CDTL) es una empresa con sede en China dedicada al desarrollo y la fabricación de sistemas de propulsión eléctrica y de actuación para vehículos comerciales de cero emisiones. Con 15 años de experiencia en el sector, la compañía ha desarrollado capacidades internas que abarcan el diseño de productos, la investigación y el desarrollo (I+D), la ingeniería, las pruebas y la fabricación.

La cartera de productos de CDTL incluye ejes de accionamiento eléctrico distribuidos, sistemas de propulsión eléctrica, sistemas de frenado electromecánico (EMB) y tecnologías de control asociadas, destinados a aplicaciones en camiones pesados, autobuses, vehículos de transporte rápido autónomo (ART) y vehículos comerciales especializados. Sus capacidades fundamentales de control abarcan el control electrónico de diferencial (DCU), la regulación electrónica de deslizamiento en aceleración (EASR) y la tecnología de frenado antibloqueo inteligente con desacoplamiento y recuperación de energía DABS.

Los productos y tecnologías de la empresa se han implementado en aplicaciones para vehículos comerciales en toda China y en mercados internacionales, incluidos Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia. CDTL continúa avanzando en su plataforma tecnológica E-Drive + EMB para ofrecer soluciones integradas de propulsión y accionamiento de frenado destinadas a vehículos comerciales de nueva generación.

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