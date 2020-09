CEBINA informa de descubrimientos positivos en la potencia de azelastina contra la COVID-19

- CEBINA informa de descubrimientos positivos en la potencia de azelastina, un antihistamínico muy utilizado, como aproximación contra la COVID-19

VIENA, 18 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- CEBINA GmbH, compañía de biotecnología de Austria, ha anunciado hoy sus resultados positivos en un proyecto de reutilización de fármaco colaborador de la COVID-19, demostrando que el medicamento de aerosol nasal contra la alergia de uso común que contiene azelastina presenta una eficacia potente contra el SARS-CoV-2 en un modelo de tejido nasal humano 3D.

Azelastina, una medicación genérica anti-histamina, anteriormente ha demostrado ser un fármaco con potencial contra la COVID-19 a través de CEBINA en colaboración con el profesor Robert Konrat, prestigioso biólogo estructural (Department of Structural and Computational Biology, University of Vienna, Austria), quien aplicó una nueva aproximación de predicción por ordenador, y el profesor Ferenc Jakab y su grupo (responsable del National Laboratory of Virology del Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungría), proporcionando una confirmación experimental. La potente actividad contra el SARS-CoV-2 de azelastina formulada en un aerosol nasal se demostró en un modelo de tejido nasal humano reconstruido experimental, siendo evidente en una dosis baja presente en los productos disponibles a nivel comercial.

"La confirmación de la eficacia de azelastina en tejido nasal humano podría presentar implicaciones destacadas en la lucha contra la COVID-19 al tiempo que somos testigos de una segunda oleada de infecciones por coronavirus, con aumentos record en la cifra de nuevos casos registrada a diario. Creemos que la formulación de aerosol nasal que contiene azelastina podría ser una solución inmediata profiláctica o de post-exposición para prevenir la colonización nasal con el virus del SARS-CoV-2, además de prevenir la progresión de la enfermedad sintomática en personas infectadas y propagar el virus a la población", comentó Eszter Nagy, MD PhD, consejero delegado y fundador de CEBINA GmbH.

"Gracias al uso del modelo de tejido nasal humano reconstruido, hemos simulado la situación clínica de la colonización nasal del SARS-CoV-2, observando la inhibición destacada de la propagación viral. Estos datos de translación indican que la azelastina es un agente antiviral potente", explicó el profesor Ferenc Jakab.

"La confirmación experimental de nuestra predicción informática demuestra que nuestra nueva aproximación de la reformulación de fármaco supone una forma eficaz de identificar con rapidez los nuevos usos médicos para los medicamentos existentes disponibles de forma inmediata con perfiles de seguridad conocidos", comentó el profesor Robert Konrat.

CEBINA, junto a sus colaboradores de investigación, ha envido sus descubrimientos para su publicación (bajo revisión por iguales), emitiendo un manuscrito sobre un servidor pre-impreso para su diseminación inmediata (https://doi.org/10.1101/2020.09.15.296228 [https://doi.org/10.1101/2020.09.15.296228]).

CEBINA planifica un ensayo clínico de prueba de concepto para confirmar la eficacia de la azelastina contra la colonización nasal y está en negociaciones con socios de licencia potenciales para la producción mundial y distribución de un aerosol nasal de azelastina contra la COVID-19.

ACERCA DE CEBINA

CEBINA GmbH - Central European Biotech Incubator and Accelerator (www.cebina.eu) es una empresa con sede en Austria que ofrece las capacidades de investigación, desarrollo, financiación y gestión de su equipo a empresas biotecnológicas de etapa temprana y media, así como la realización de sus propios proyectos de desarrollo, especialmente en enfermedades infecciosas. CEBINA ha anunciado recientemente el inicio de múltiples proyectos de investigación para luchar contra la pandemia de COVID-19.

