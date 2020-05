COMUNICADO: CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) explora la venta de módulos en el extranjero

- La firma china CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) explora nuevos modelos para la venta de módulos en el extranjero

Abordando los nuevos retos creados por COVID-19 a través de la innovación

ZHENJIANG, China, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. ha establecido una asociación con Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. en un movimiento para explorar activamente nuevos modelos de ventas para los mercados extranjeros. El 18 de mayo, el presidente de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), Li Jingnan, otorgó una placa al director general de Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu), Ge Xianglin, durante una ceremonia de firma, por la que Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) se convierte en la agencia de ventas de los módulos de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) en mercados fuera de China.

https://mma.prnewswire.com/media/1171498/CECEP_Solar.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1171498/CECEP_Solar.jpg]

CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) ha hecho importantes incursiones en varios mercados emergentes, en particular, Filipinas, India y Corea del Sur. La concesión de licencias forma parte de la hoja de ruta para ampliar aún más los canales de venta en el extranjero y aumentar la cuota de mercado en el extranjero. Li dijo: "En el mundo altamente interconectado de hoy, es una trayectoria natural que las empresas establezcan asociaciones estratégicas, compartan información y colaboren con otros para innovar. Basándonos en nuestra exitosa y estrecha cooperación con Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) durante el año pasado, hemos logrado sinergias en términos de expansión del mercado, mejora de la marca y mejoras tecnológicas. La concesión de licencias sirve para demostrar nuestro compromiso de profundizar aún más la asociación estratégica existente".

Para mejorar aún más su competitividad en el mercado, CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) ha estado llevando a cabo una actualización de sus instalaciones de células y módulos en un movimiento para desplegar células de 166-185 mm y módulos relacionados. Además, para satisfacer la demanda cambiante del mercado, la firma construirá instalaciones de fabricación inteligente integradas y de alto rendimiento, mejorará su plataforma industrial de Internet, integrará la inteligencia en sus servicios al cliente y creará una plataforma de gestión de costes totales (TCM) para el control inteligente y el análisis a tiempo a lo largo del proceso de fabricación, a medida que se transforma en un proveedor integrado de productos y servicios.

El grave impacto del brote de COVID-19 en el mercado mundial ha motivado a CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) a abordar el desafío mediante la formación de nuevos factores de crecimiento, innovando y creando oportunidades a pesar de la crisis y las dificultades.

