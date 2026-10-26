CEDERED reúne en Valladolid a 200 directivos en su XIV Congreso

Congreso Cedered 2026 - Cedered

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.-

El encuentro analizó el impacto de la Inteligencia Artificial y la gestión del absentismo en la competitividad del tejido empresarial

CEDERED celebró en Valladolid su XIV Congreso de Redes de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales el pasado 23 de octubre de 2026. El evento reunió a 200 directivos y profesionales de empresas industriales, tecnológicas y de servicios para abordar bajo el lema 'Personas en tiempos de IA: la transformación de las empresas' cómo la Inteligencia Artificial y la gestión del absentismo condicionan la competitividad en Castilla y León.



El evento fue organizado por CEDERED y la Escuela de Buen Gobierno (EBG), con la colaboración de Battaner Correduría de Seguros, Vítaly, Andersen, Seresco, Ceinsa y Fundación Caja Rural de Zamora, además del apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y la Fundación UVa.



Carlos de la Torre, socio del área laboral de Andersen, afirmó durante la ponencia inaugural que el absentismo, la transparencia y la IA son "los tres desafíos laborales más inmediatos para las empresas españolas". El experto destacó que la gestión del absentismo genera un impacto directo en la productividad y los costes operativos, un factor especialmente relevante en los sectores industriales.



En el marco del congreso, empresas como Aernnova Aerospace y Gestamp debatieron sobre metodologías para medir el absentismo desde el comportamiento, mientras que Bunzl Spain, Campofrío España y Saint-Gobain expusieron casos reales de automatización de tareas, gestión de relaciones laborales y digitalización de procesos de onboarding y offboarding mediante el uso de inteligencia artificial.



La jornada también exploró vías de financiación y adopción tecnológica. Shannon Ward ofreció una guía para iniciar proyectos de IA, mientras que Air Institute expuso cómo centros tecnológicos como DIGIS3 ayudan a las compañías a desarrollar pilotos y acceder a recursos.



En el bloque dedicado a la salud, las compañías Skretting y ESAD presentaron modelos de prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) y acciones de motivación específicas que, según los datos expuestos, han permitido reducir el absentismo hasta un 50% y mejorar la eficiencia operativa de sus plantillas.



El cierre del congreso contó con la participación de Javier Fernández Aguado y Josep Capell, quienes analizaron la evolución de los modelos retributivos. Los ponentes subrayaron la necesidad de implementar estrategias de compensación competitivas para asegurar la atracción y retención de talento en un entorno marcado por la digitalización. Con esta edición, el Congreso CEDERED se reafirma como un foro de referencia en la región para la actualización en gestión de personas y prevención laboral.







Contacto

Nombre contacto: José M López

Descripción contacto: Cedered

Teléfono de contacto: 983210717



