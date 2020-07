COMUNICADO: Ceevo salva la brecha de los pagos internacionales para Europa

El nuevo producto Ceevo permite a los comerciantes europeos un fácil acceso a soluciones de pago simplificadas junto con la experiencia global de la compañía para vender más allá de sus fronteras

Ceevo anuncia hoy el lanzamiento de su solución de pasarela de pago automatizada (AOB) en toda Europa, ofreciendo a los comerciantes locales una solución de pagos rápida y sencilla de tipo "plug-and-play". Descubrir cómo pueden ayudar a aprovechar las crecientes oportunidades de comercio electrónico transfronterizo en www.ceevo.com

Apoyándose en el alcance internacional y la experiencia financiera y tecnológica de la empresa, Ceevo maneja toda la complejidad de los pagos internacionales, incluyendo la seguridad, las regulaciones y una amplia gama de opciones de pago para que los comerciantes puedan centrarse en el crecimiento de sus negocios.

Los retos de pago del comercio electrónico transfronterizo en Europa oriental

Si bien Europa oriental es uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento del continente, con una tasa constante del 10,3% anual, los comerciantes de la región siguen estando enormemente desatendidos: muchos proveedores internacionales todavía no se han dirigido activamente a la región, y los agentes nacionales no pueden proporcionar las soluciones y servicios adecuados para apoyar a las empresas con ambiciones internacionales.

Las soluciones de Ceevo se adaptan para satisfacer las necesidades específicas de los comerciantes que buscan procesar transacciones de pago en línea para sus clientes en la UE (Unión Europea) y los mercados internacionales. Mientras que la solución Ceevo está disponible para todos los comerciantes europeos, Ceevo cree que los comerciantes de Europa del Este están particularmente desatendidos y que su solución cubrirá la brecha de pagos para estos comerciantes que están deseosos de expandirse fuera de sus mercados locales.

Una reciente encuesta de Ceevo sobre pequeños comerciantes en línea de Europa oriental reveló que las dos principales preocupaciones de los pagos de pequeños comerciantes en línea son la seguridad (42%) y la gestión del flujo de efectivo (21%), mientras que los métodos de pago no aceptados (30%) se citan como el problema más frecuente que se experimenta en la caja.

Además, el 32,5% de los encuestados también declaró que la mayoría de sus ventas se hacían a través de canales y mercados como Amazon y eBay. Las tres principales preocupaciones de estas empresas en los pagos transfronterizos son la moneda y los procesos de pago y la adaptación a los tipos de cambio en tiempo real (25%), la atención y el servicio al cliente (24,17%) y la conciliación de los pagos de otros países (23%). Los encuestados también citaron la integración de los pagos digitales y los desafíos de mantenerse al día con las tendencias de consumo en rápida evolución, junto con las complejas reglamentaciones de la UE, como obstáculos para explorar las oportunidades de crecimiento fuera de sus mercados nacionales. La solución de pasarela de embarque y pago automatizada de Ceevo incorpora las herramientas tecnológicas más recientes para abordar estas preocupaciones y ofrece a los comerciantes una solución perfecta para participar en la economía digital.

Philip Meyer, Director General del Grupo Ceevo, dijo: "Inevitablemente, muchos pequeños minoristas en línea están perdiendo la oportunidad de vender sus bienes y servicios a nivel internacional y, por lo tanto, no pueden ampliar sus negocios si no pueden aceptar pagos de ningún cliente potencial". La realidad de las pequeñas empresas es que se preocupan por la tecnología de pago cuando deberían centrarse en la gestión de sus negocios, algo que nos pareció muy importante abordar proporcionando una solución fácil de usar que atienda a los idiomas locales y a una rápida integración".

Ceevo - Capacitar a las empresas para aceptar casi cualquier tipo de pago de cualquier lugar

Ceevo ha adaptado sus soluciones de pago para abordar directamente los desafíos que enfrentan estas empresas. Ofrece una incorporación rápida y automatizada sin gastos adicionales de cumplimiento, un soporte de autoservicio que incluye documentación pública y una sección de atención al cliente para ayudar a los comerciantes a resolver problemas de pago. Ceevo también proporciona tableros intuitivos que permiten una gestión multicanal más fácil para que su negocio funcione lo antes posible.

Philip Meyer comentó, además: "Con los pagos de Ceevo queremos capacitar a los comerciantes para que vendan a todos sus clientes potenciales a través de los mercados de la UE y más allá". “Queremos ser un defensor de las pequeñas empresas y permitirles, a través de nuestros servicios, centrarse en las cosas que importan en lugar del confuso mundo de los pagos". Nuestras soluciones facilitarán a los clientes la aceptación de pagos de cualquier persona, en cualquier moneda, desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de conocimientos jurídicos o técnicos. Esperamos con interés asociarnos con más tipos de comerciantes que nunca y apoyar la próxima oleada de negocios que impulsen el crecimiento en Europa y el resto del mundo".

Ceevo es un nuevo producto lanzado por el Grupo Ceevo - anteriormente conocido como Grupo de Pagos Internacionales de Net1, compuesto por Transact24 y MasterPayment. El Grupo Ceevo es uno de los principales proveedores de servicios de pago internacionales que ofrece servicios de procesamiento de pagos, adquisición de tarjetas de crédito y de débito, seguridad de las transacciones y cumplimiento de las normas. Es una filial del proveedor internacional de soluciones de tecnología financiera que cotiza en el NASDAQ, Net1 UEPS Technologies Inc (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1).

Acerca de Ceevo

El Grupo Ceevo se especializa en soluciones de servicios de pago internacionales que permiten a las empresas aceptar casi cualquier tipo de pago desde cualquier lugar del mundo. El Grupo Ceevo está formado por las siguientes entidades (que forman parte de la marca "Ceevo"): Ceevo Financial Services (Malta) Limited; Ceevo Blockchain Ventures Limited; Transact24 Limited; Transact24 (UK) Limited; Transact24 LLC; y Masterpayment GmbH y sus empresas subsidiarias (Summit Payment Services AG y Masterpayment Limited). Ceevo Financial Services (Malta) Limited (Número de registro: C36102) está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) y Transact24 (UK) Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido (Número de referencia del registro: 900538). Ceevo está respaldado por la experiencia y la tecnología de su empresa matriz Net1 UEPS Technologies Inc. (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1). Para obtener más información, visite www.ceevo.com

Para obtener más información, ponerse en contacto con la Agencia Hoffman (acc)

Alessandra Tinio

E: atinio@hoffman.com

Natasha Arora

E: narora@hoffman.com

Contacto

Nombre contacto: Alessandra Tinio