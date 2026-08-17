Cegid refuerza su apoyo a las empresas en México ante la nueva reforma laboral

Cegid - CEGID

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ofrece tecnología, conocimiento experto y formación para facilitar la adaptación al nuevo marco

Madrid, 17 de agosto de 2026.- Cegid, líder europeo en soluciones de gestión empresarial en la nube para los sectores de Finanzas (Tesorería, Fiscalidad y ERP), Recursos Humanos (Nómina, gestión del Talento), Contabilidad, Retail, Emprendedores y Pequeñas Empresas, y con más de 30 años de experiencia en México, refuerza su apoyo a las empresas ante los cambios de la reforma laboral mexicana, con iniciativas orientadas a facilitar la adaptación a las nuevas exigencias en materia de gestión del tiempo de trabajo, cumplimiento y digitalización de los procesos laborales.

La reforma laboral mexicana introduce nuevas exigencias en materia de trazabilidad, control horario y digitalización de los procesos laborales, planteando nuevos retos para las organizaciones y, especialmente, para las compañías españolas con filiales, centros de trabajo o equipos locales en el país.

En este contexto, Cegid está reforzando en México el modelo de acompañamiento que desarrolló en España a partir de 2019 con la entrada en vigor del registro horario obligatorio. La compañía combina conocimiento experto, formación y tecnología para ayudar a las empresas a adaptar sus procesos, asegurar el cumplimiento y mantener la productividad en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Como parte de esta iniciativa, Cegid celebrará el próximo 10 de septiembre en Ciudad de México una edición especial de Cegid Connections HR México, centrada en la reforma laboral y sus implicaciones para las organizaciones. El encuentro reunirá a expertos y líderes de Recursos Humanos para analizar el impacto de la nueva jornada de 40 horas, las claves para adaptarse al nuevo marco normativo y el papel de la tecnología en el cumplimiento y la gestión del tiempo de trabajo. Entre los participantes estará el Dr. Ricardo Martínez Rojas, experto en reforma laboral y cumplimiento normativo, que abordará la nueva jornada desde la perspectiva laboral y empresarial, así como Jorge Rosas, reconocido influencer en el ámbito de Recursos Humanos y liderazgo, que aportará su visión sobre las tendencias actuales en la gestión del talento.

La compañía pone también a disposición de las organizaciones Cegid Visualtime, su solución especializada en gestión del tiempo de trabajo y control horario, con un amplio recorrido en el mercado mexicano. La plataforma permite registrar electrónicamente la jornada, centralizar la información, automatizar procesos y disponer de visibilidad sobre la operativa, además de facilitar la adaptación a los cambios regulatorios previstos entre 2026 y 2030.

Con este enfoque, Cegid busca ayudar a las empresas a anticiparse al cambio regulatorio, mejorar la trazabilidad de la información laboral y reducir los riesgos asociados al incumplimiento, al tiempo que facilita una gestión más eficiente y digitalizada del tiempo de trabajo.

Contacto

Nombre contacto: Cegid

Descripción contacto: theGarage

Teléfono de contacto: 911375298