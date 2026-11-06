Cegid reúne a 400 líderes en Barcelona para analizar la IA agéntica y la gestión empresarial del futuro

Javier Torres y Josep María Raventos, ambos de Cegid - Cegid

(Información remitida por la empresa firmante)

Cegid, empresa líder en Europa en soluciones de gestión empresarial en la nube para profesionales de Finanzas (Tesorería, Fiscalidad y ERP), Recursos Humanos (Nómina, Tiempo y Talento) y Retail, celebró en el World Trade Center Barcelona la primera edición en España del Cegid Business Connections. Ante cerca de 400 directivos, la firma presentó las actualizaciones de Cegid Ekon XRP, Cegid Sigrid 4 y Cegid Revo Control 2.0 para automatizar procesos mediante agentes de IA y optimizar la toma de decisiones

Barcelona, 6 de noviembre de 2026.- En la apertura del encuentro, Josep María Raventós, director de Mid Market de Cegid en España dio paso a Javier Torres, General Manager de Cegid en Iberia, Latam y África, quien remarcó la importancia de adoptar la tecnología con criterio e intencionalidad: "En procesos críticos como la nómina o la contabilidad, la precisión no es negociable. La IA ofrece una enorme oportunidad para ganar productividad y liberar a los equipos de tareas repetitivas".



Además, la compañía dio a conocer sus principales innovaciones verticales orientadas a responder a las necesidades reales de cada sector. En el ámbito de las pymes y la industria, se presentó Cegid Ekon XRP Autumn Release, que incorpora agentes de IA de Cegid Pulse para automatizar el ciclo de ventas de principio a fin, aportando mayor trazabilidad y control frente a problemáticas como la morosidad comercial.



Para el sector de la construcción, Cegid Sigrid 4, en combinación con Cegid Pulse, integra capacidades que permiten reducir hasta un 80% el tiempo en la creación de presupuestos y hasta un 70% en la integración de compras. Por su parte, la restauración contó con el avance de Cegid Revo Control 2.0, concebido como un motor predictivo que optimiza pedidos a proveedores, planifica turnos de forma eficiente y proyecta ingresos en tiempo real.



El ámbito sanitario y los departamentos de Recursos Humanos también tuvieron protagonismo desde la gestión clínica automatizada con Cegid Ekon Health en el Institut Pere Mata, hasta la integración de IA segura en nómina y gestión del talento.



En el ámbito del cumplimiento normativo, Isidro Velis, director de Producto y experto legal de Cegid en España, destacó la urgencia de anticiparse a los requerimientos de la factura electrónica B2B y normativas como Verifactu mediante plataformas integradas como Cegid Yet.



El evento contó asimismo con la visión experta de Elena González-Blanco, Head of AI & Data en Microsoft y Ángel Zuate, director de Producto y Experto en IA de Cegid en Iberia, Latam y África, quienes subrayaron el papel del pensamiento crítico y la gobernanza del dato. En este sentido, Zuate remarcó que la ventaja competitiva residirá en los datos y procesos propios de cada organización, así como en la capacidad de gobernarlos e integrarlos de forma segura para transformar la innovación en resultados reales de negocio.



La jornada concluyó con una charla inspiradora moderada por Daniel López, director de la unidad HCM de Cegid en Iberia, Latam y África, que contó con la participación de Marc Gené, expiloto de Fórmula 1, y Juanma López Iturriaga, subcampeón olímpico de baloncesto sobre rendimiento y toma de decisiones, seguido de la entrega de los Cegid Awards 2026 a clientes como Asentis, Meliá, Cione e Institut Pere Mata y a partners destacados del ecosistema.

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