Celebra el Black Friday con ATTACK SHARK:Nuevo teclado R85 HE y ofertas exclusivas en periféricos para juegos

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada del Black Friday, los aficionados a los videojuegos tienen otro motivo para celebrar. Del 18 al 29 de noviembre, ATTACK SHARK, marca especializada en teclados mecánicos, ratones y periféricos de alto rendimiento a precios accesibles, celebra su evento del Black Friday en www.attackshark.com, con descuentos de hasta el 60% en toda la web.

El producto estrella de este año es el teclado magnético R85 HE Rapid Trigger, un dispositivo de última generación diseñado para ofrecer precisión y personalización. Con una precisión de activación de 0,005 mm, una frecuencia de muestreo de 8.000 Hz y una latencia de 0,08 ms, el R85 HE garantiza una respuesta casi instantánea para juegos competitivos. Sus puntos de actuación ajustables, la función Snap Tap y la priorización de la última pulsación permiten a los jugadores optimizar su rendimiento, mientras que la funcionalidad de doble pulsación (DKS) permite realizar múltiples acciones por tecla para una ejecución dinámica.

Más allá de su velocidad y precisión, el R85 HE ofrece una experiencia inmersiva con una caja de luz RGB totalmente personalizable y un botón multimedia lateral para un control de sonido sencillo. Su diseño acústico de cinco capas garantiza un perfil de audio refinado, mientras que la memoria integrada y el controlador web permiten una personalización perfecta en distintos dispositivos. Durante el Black Friday, se ofrece con un 15% de descuento, desde tan solo 67,99 dólares, lo que lo convierte en una de las ofertas más competitivas de su categoría.

El Black Friday de ATTACK SHARK va más allá de un solo lanzamiento, ofreciendo grandes descuentos en sus modelos estrella: ratón gaming X3 (-23%), teclado magnético X68 HE (-20%), ratón gaming X11 (-23%), ratón de fibra de carbono R5 Ultra 8K (-23%) y R11 Ultra 8K (-15%). Además, los fans podrán disfrutar de packs con descuentos adicionales y una alfombrilla de ratón de regalo.

Para aumentar la emoción, ATTACK SHARK realizará dos sorteos: dos teclados X85 del 18 al 22 de noviembre y dos ratones X6 del 23 al 28 de noviembre. Los primeros suscriptores disfrutarán de descuentos adicionales: 5 dólares de descuento en compras superiores a 40 dólares, 10 dólares de descuento en compras superiores a 100 dólares y 20 dólares de descuento en compras superiores a 200 dólares. Además, todos los pedidos superiores a 99 dólares recibirán un regalo sorpresa.

Para celebrar el punto álgido del Black Friday el 28 de noviembre (hora del Pacífico), todas las compras realizadas ese día incluirán una mascota de peluche oficial de ATTACK SHARK. Con su combinación de ingeniería de vanguardia, personalización versátil y ofertas exclusivas para estas fiestas, ATTACK SHARK busca que los periféricos de juego de alto rendimiento sean accesibles a un público más amplio.

Para obtener más información, visite www.attackshark.com. Para realizar un pedido, visite la tienda de ATTACK SHARK en Amazon para Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826172/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665/attack_shark_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/celebra-el-black-friday-con-attack-sharknuevo-teclado-r85-he-y-ofertas-exclusivas-en-perifericos-para-juegos-302622904.html