COMUNICADO: Se celebra la conferencia BOE IPC-2019 para empoderar a los escenarios de aplicación

Publicado 27/11/2019 5:37:18 CET

PEKÍN, 27 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 26 de noviembre, la conferencia BOE Innovation Partner Conference 2019 (BOE IPC-2019), bajo el tema "ICPST(+): Empowering Application Scenarios" (ICPST(+): Empoderando los escenarios de aplicación), fue inaugurada en el palacio de congresos Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibition Center, y reunió a más de 1.000 empresas y a expertos en la industria de todo el mundo, para discutir las aplicaciones y el futuro del Internet de la Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Este año, BOE se concentró en empoderar a los escenarios de aplicación, reveló innovaciones para nichos de mercado junto a sus socios internacionales, y presentó una gama completa de aplicaciones y soluciones innovadoras en sus tres áreas de negocio - dispositivos de interfaz, sistema de IoT inteligente, y integración inteligente de la medicina y la ingeniería.

https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg]

Siendo una reunión del sector internacional del IoT de gran influencia, la conferencia BOE IPC se ha celebrado cuatro veces y ha crecido hasta convertirse en una importante plataforma para la innovación para socios de la industria internacional del IoT. Chen Yanshun, el presidente de BOE, pronunció un discurso de apertura titulado "Evolution & Harmony Empower Scenarios" ("La evolución y la harmonía empoderan a los escenarios") en la conferencia. Señaló que miles de escenarios de aplicación subdivididos responden a las necesidades personalizadas de la era del IoT. Para satisfacer estas necesidades, se requieren soluciones adecuadas. Solo al integrar un algoritmo que se basa en el conocimiento profesional de todos los ámbitos de la vida y en la IA, la detección, la computación, el almacenamiento, el transporte y las pantallas, entre otros, así como hardware y software funcionales y datos validos, se puede logar el equilibrio perfecto de los elementos del IoT y formar una solución completa que responda a las necesidades del consumidor. Entretanto, el presidente hizo notar que los proveedores de productos y servicios de todos los ámbitos de la vida deberían mantener una gran colaboración y potenciar sus respectivas ventajas en el proceso de integrar los elementos, para que las soluciones puedan ser implementadas de la manera adecuada, y por lo tanto para lograr la mejor experiencia del usuario. El ICPST (integración de chips, pantallas, software y cosas) de BOE tiene el propósito de integrar elementos del IoT y trabajar con socios globales para dar forma al ecosistema, empoderar a los escenarios y crear valor.

Stuart Russell, un profesor de la Universidad de California, Berkeley, y Kevin Ashton, el padre del IoT, pronunciaron discursos magistrales en la conferencia BOE IPC 2019, titulados "I do mean 'Everything' as a Service" ("Si, me refiero a 'todo' como un servicio") y "IoT Has Only Just Begun" ("El IoT apenas comienza"), respectivamente, y compartieron sus opiniones sobre la aplicación de la inteligencia artificial y sobre cómo crear más valor a través del IoT en este momento en que el 5G y la IA están floreciendo.

En Ios últimos años, BOE ha profundamente integrado tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial, los macrodatos, la computación en la nube, y otras tecnologías del IoT, y ha facilitado productos innovadores y soluciones para miles de escenarios de aplicación en nichos de mercado. Durante la conferencia BOE IPC 2019, BOE presentó sus soluciones de IoT incluidos IoV inteligente, 8K+5G, comercio minorista inteligente, arte digital y arte de iluminación, que abrirán mas posibilidades de aplicaciones innovadoras para el cliente. Xu Liuping, el presidente del grupo FAW; Liang Baojun, vicepresidente de China Unicom; Hans Carpels, presidente de Euronics International, el minorista de productos electrónicos más grande de Europa; Zhang Zikang, director del museo de arte CAFA; y Jia Ding, director nacional de la celebración del 70(o) aniversario, compartieron con los espectadores las innovaciones que han creado en colaboración con BOE, ofreciendo una nueva experiencia de la vida inteligente al público.

En el área de exhibición de la innovación en colaboración, BOE exhibió una gama completa de sus tecnologías de pantalla lideres en el mundo, incluyendo pantallas 8K con celda BD, pantallas 8K mini LED, pantallas OLED 8K de chorro de tinta, pantallas OLED plegables, y pantallas DID OLED de gran formato, demostrando tecnologías que pueden tener aplicación en las áreas de las imágenes médicas, la identificación dactilar, las ventanas inteligentes, la detección biológica, entre otras, así como soluciones y productos innovadores incluyendo los servicios de fabricación inteligente, el comercio inteligente, el hogar inteligente, la salud inteligente, y los viajes inteligentes. El mismo día, BOE también organizó seis foros sobre los dispositivos de pantalla, los sensores, los sistemas inteligentes del IoT, el arte digital, la asistencia sanitaria móvil, y la atención sanitaria inteligente para discutir las tecnologías, los productos, y aplicaciones en varios nichos de mercado del IoT con empresas de renombre internacional y expertos en la industria.

"BOE seguirá acogiendo la estrategia del IoT para abrir tecnologías y plataformas de aplicación, y crear valor a través de ICPST. Trabajaremos con nuestros socios globales para crear una situación beneficiosa para todos a través de la innovación colaborativa en decenas de miles de escenarios de aplicación", dijo Chen Yanshun.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Zhu Yijia, +86-10-60965387, zhuyijia@boe.com.cn