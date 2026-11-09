Se celebra en Wuxi el Foro Internacional de Comunicación Inteligente de China 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

WUXI, China, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 8 al 10 de noviembre, se celebra en Wuxi, provincia de Jiangsu, el Foro Internacional de Comunicación Inteligente de China (CIICF) 2026, organizado conjuntamente por el Grupo de Medios de China (CMG) y el Gobierno Popular de la provincia de Jiangsu.

En el foro, la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) presenta el Informe 2026 sobre el desarrollo de las capacidades de comunicación inteligente internacional de las ciudades chinas, en el que se analizan las características clave, los desafíos actuales y las vías innovadoras para el desarrollo de dicha comunicación. Asimismo, se lanza un nuevo episodio de la serie original Global Youth Talk. Representantes de proyectos destacados de la industria cultural en Wuxi suscriben acuerdos durante el evento. Además, en el foro se presenta la Iniciativa de Wuxi del Foro Chino de Comunicación Inteligente Internacional, la cual insta a todas las partes a colaborar en la construcción de un nuevo ecosistema global de comunicación inteligente que sea abierto, inclusivo, colaborativo y mutuamente beneficioso.

Lu Bingheng, presidente del Comité Técnico Nacional de Normalización de la Fabricación Aditiva, director del Centro Nacional de Innovación en Fabricación Aditiva y profesor de la Universidad Xi'an Jiaotong; Michael Levitt, premio Nobel de Química y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos; Ge Yuefeng, subdirector general de China Time and Space Information Group Co., Ltd.; y Scott Ross, fundador de Digital Domain, exvicepresidente sénior de Lucasfilm y expresidente de Industrial Light & Magic (ILM), figuran entre los invitados que comparten su visión teórica y sus perspectivas prácticas. Todos ellos intercambian ideas sobre la comunicación inteligente y la transformación de los medios, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial, así como sobre el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y la cooperación internacional, forjando un consenso en torno al desarrollo futuro.

El foro también incluye una serie de eventos paralelos, entre ellos el Foro de 2026 sobre la Comunicación Internacional de la Cultura Digital, el Foro de Industrias Digitales e Inteligentes basadas en Contenido Generado por Inteligencia Artificial (AIGC), el Diálogo de Wuxi sobre la comunicación internacional a nivel local, un diálogo sectorial a puerta cerrada, la gala Música de Cine • Noche de Wuxi y el recorrido para medios internacionales de 2026 titulado Experimentar China: Perspectivas desde Wuxi.

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