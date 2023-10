(Información remitida por la empresa firmante)

- Celebre el Doble Noveno Festival de China con la 134ª Feria de Cantón y descubra revolucionarios productos de baño para el cuidado de ancianos

GUANGZHOU, China, 23 de octubre de 2023 /PRNewswire -- La 134ª Feria de Cantón se enorgullece de celebrar el Doble Noveno Festival, en agradecimiento y respeto a las personas mayores, exhibiendo su renovada sección de Equipamiento de Baño. Esta sección ocupa una amplia superficie de 35.000 metros cuadrados en la Fase 2, reprogramada a partir de la Fase 1 anterior. En colaboración con empresas excepcionales, la Feria presenta una gama de productos sanitarios y de baño de vanguardia que redefinen el concepto de asistencia a las personas mayores. Gracias a la innovación y la tecnología, la feria pretende abrir nuevas vías de ayuda a la población anciana de todo el mundo.

HUIDA Sanitary Ware Co., Ltd. ("HUIDA") presenta la Bañera Acrílica de Masaje HD1712N HUIDA, el regalo perfecto para las personas mayores durante el Doble Noveno Festival. Con su fondo antideslizante, este producto garantiza la seguridad de las personas mayores durante el baño en casa. Además, el diseño de masaje surf de la bañera permite el baño doble, acompañado de la configuración integrada de asiento y reposacabezas, que ofrece a los usuarios funciones versátiles como el masaje efervescente aeróbico de piernas o cuerpo entero, lo que permite a los ancianos disfrutar tanto de la limpieza como de la comodidad. Para más información sobre el producto, visite https://goo.su/XexUtY .

Presentado en la 134ª Feria de Cantón por Kaiping Rainparty Sanitary Ware Technology Co., LTD. ("Rainparty"), el conjunto de ducha termostática cromada es un producto extraordinario, con un rociador redondo de 8 pulgadas y un rociador de mano que son fáciles de limpiar y muy eficaces para evitar los atascos. El mango del conjunto de ducha está equipado con un grifo termostático, un interruptor para el rociador manual y un botón de ajuste de la temperatura del agua, lo que garantiza un funcionamiento sin esfuerzo, incluso para las personas mayores. Con su cómodo cambio de modo de rociado y el control preciso de la temperatura del agua, este producto garantiza una experiencia de ducha más cómoda y segura para las personas mayores en casa. Para más información sobre los regalos del Doble Noveno Festival, visite: https://goo.su/6pnpti .

Guangdong Liansu Technology Industrial Co., Ltd. ("Liansu") presenta su limpiador de aire. Ltd. ("Liansu") presenta su limpiador de aire. Este producto de vanguardia incorpora un motor japonés Shibaura DC de alta calidad y un filtro compuesto de doble efecto cuatro en uno patentado. Con siete mecanismos de filtración de última generación y la capacidad de generar iones negativos para la sedimentación dinámica, purifica eficazmente el aire eliminando el polvo, los olores, el formaldehído y otros contaminantes. Diseñado pensando en la comodidad del usuario, incluye recordatorios inteligentes para la sustitución del filtro, detección de la calidad del aire y ruedas giratorias para una fácil maniobrabilidad. Para más información, haga clic aquí: https://goo.su/snUgKs5 .

Numerosos productos sanitarios y de baño de delicado diseño se exhiben en la 134ª Feria de Cantón, a la que se invita a comerciantes de todo el mundo a reunirse en la segunda fase de su exposición in situ. Para más información sobre la exposición, visite el sitio web oficial de la Feria de Cantón en https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 , o póngase en contacto con caiyiyi caiyiyi@cantonfair.org.cn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2254220/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/celebre-el-doble-noveno-festival-de-china-con-la-134-feria-de-canton-301964564.html