-Celebre la Nochevieja con Tomorrowland y baile en el Nuevo Año con los ritmos de David Guetta, Major Lazer, Lost Frequencies y Snoopadelic

ANTWERP, Bélgica, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Fin de Año digital de Tomorrowland comienza a las 20:00 (8 pm) hora local en todas las zonas horarias del mundo con actuaciones de más de 25 de los mejores artistas del planeta en cuatro escenarios digitales. Hay una cuenta atrás especial a medianoche con fuegos artificiales deslumbrantes en cada zona horaria, lo que garantiza que las personas puedan entrar en el nuevo año con estilo, sin importar dónde se encuentren. Permitiendo que millones de personas cierren 2020 y celebren Fin de Año con Tomorrowland, el equipo creativo y los artistas 3D han creado una experiencia inmersiva en un lugar de entretenimiento completamente nuevo llamado NAOZ. La fiesta no se detiene a medianoche: Armin van Buuren, Boys Noize, Charlotte de Witte, Kölsch b2b Joris Voorn, Maceo Plex, Netsky y Sub Zero Project tendrán gente de todo el mundo bailando hasta altas horas de la madrugada. Incluso hay una fiesta especial para mantenerlos con música del alias underground de David Guetta, Jack Back.

David Guetta: "Esto va a ser muy especial, porque hago dos sets: uno como David Guetta y uno como Jack Back. Tomorrowland siempre es súper creativo cuando se trata de producción y diseño escénico, así que confío plenamente en ellos - se han reinventado con un nuevo festival y una nueva forma de celebrar la música".

El joven prodigio belga Lost Frequencies actuará en la etapa mágica de Melodia: "Voy a celebrar el hecho de que es el final de 2020. Con suerte, 2021 va a traer más momentos para compartir que este año, pero realmente esperando este evento digital de NYE. Siempre trato de tocar la música que he producido, pero esta vez voy a hacer algo diferente".

NAOZ es un nuevo lugar de entretenimiento digital durante todo el año. El revolucionario y a prueba de futuro del mundo del entretenimiento virtual reunirá a músicos, artistas y comunidades de todo el mundo, ofreciendo a las personas una forma espectacular de experimentar conciertos y actuaciones digitales con la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, producción de vídeo y efectos especiales, todo desde la comodidad de su propia casa y accesible en todos los dispositivos (PC, portátil, smartphone o tableta).

Entradas y paquetes para Tomorrowland 31.12.2020 están disponibles a través de tomorrowland.com [https://www.tomorrowland.com/] 1 acceso a todas las etapas (1 pase): 20 euros

