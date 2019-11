COMUNICADO: Celgard presenta una moción de prohibición contra Senior por infracción de patente y uso de información confidencial

Publicado 05/11/2019 15:02:07 CET

- Celgard presenta una moción de prohibición rápida en un litigio contra Senior por infracción de patente y apropiación indebida de secretos empresariales

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), presentó una moción para una orden de restricción temporal y prohibición preliminar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito norte de California, solicitando al Tribunal que conceda rápidamente dicho remedio legal, el cual prohíbe a los demandados, Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., y Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (U.S.) Research Institute (denominados colectivamente Senior): (1) el uso de los secretos empresariales y/o la información confidencial de Celgard, (2) la infracción de la patente estadounidense reexpedida RE47, 5 Nov. (patente '520) - , que anteriormente fuera la patente estadounidense 6,432,586 (patente '586), y la patente estadounidense N.° 6,692,867 (patente '867), (3) las violaciones del código de negocios y profesiones de California, (4) la inducción a un incumplimiento del contrato, (5) la interferencia intencional con las relaciones económicas potenciales, y (6) la fabricación, el uso, la oferta en venta o la venta en Estados Unidos (EE. UU.), o la importación a EE. UU., de productos que infrinjan las patentes '520 y '867 y/o incluyan secretos empresariales o información confidencial de Celgard.

Si el Tribunal concede la moción solicitada y dicta el remedio temporal y preliminar solicitado por Celgard, Senior tendrá prohibido temporal y preliminarmente, al menos y principalmente, divulgar o usar los secretos empresariales y/o la información confidencial de Celgard; fabricar, probar, usar, promover, ofrecer en venta, sacar al mercado, comercializar o vender separadores o productos de cualquier tipo que utilicen, reflejen, o hayan sido desarrollados, total o parcialmente, con el beneficio o el uso de cualquiera de los secretos empresariales y/o la información confidencial de Celgard; y la infracción, tanto directa como indirecta, de las patentes de Celgard, incluida la prohibición de importar, fabricar, usar, vender u ofrecer en venta los separadores objeto de la infracción de Senior en EE. UU., e incluida la prohibición de inducir o exhortar a terceros (sus clientes) a infringir y violar la orden (la conducta prohibida).

Celgard presentó la demanda en septiembre contra Senior, quien vende en todo el mundo los separadores que fabrica en Shenzhen (China). La demanda de Celgard alega que Senior ha infringido las patentes estadounidenses '520 y '867 de Celgard sobre los separadores con cobertura cerámica y de polipropileno. La demanda también procura una orden judicial permanente que impida a Senior vender los separadores objeto de la infracción y utilizar los secretos empresariales y la información confidencial de Celgard, y asimismo solicita una indemnización por daños y perjuicios. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629630-1&h=2503416339&u...].

En agosto, Celgard resolvió satisfactoriamente una demanda contra Targray International (Targray) por la infracción de las patentes '520 y '867 de Celgard. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629630-1&h=523935673&u=...].

En junio, Celgard resolvió satisfactoriamente también dos demandas contra MTI Corporation (MTI) por la venta de separadores que infringen la patente '586 de Celgard y por la venta de separadores falsificados con la marca registrada de Celgard®. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629630-1&h=2754401430&u...].

La resolución exitosa de los pleitos contra Targray y MTI refuerza aún más la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard en lo que respecta a los separadores con y sin cobertura para baterías de iones de litio. Celgard continuará evitando la explotación ilícita de su tecnología y su PI para salvaguardar sus activos y su base de clientes.

Acerca de Celgard y PolyporeCelgard se especializa en membranas microporosas de proceso por vía seca, con y sin cobertura, utilizadas como separadores que constituyen un componente principal en las baterías de iones de litio. La tecnología de separadores de baterías de Celgard desempeña un papel importante en el rendimiento de las baterías de litio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC es una filial de propiedad integral de Polypore International, LP, una empresa Asahi Kasei.

Polypore es una empresa global con instalaciones en nueve países especializada en membranas microporosas utilizadas en vehículos eléctricos y no eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones especializadas. Visite www.celgard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629630-1&h=4063576391&u...] y www.polypore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629630-1&h=4137080525&u...].

